中大新款內窺鏡 毋須麻醉速溶血栓

直徑小一半 無線控制更深入器官

產生磁場的裝置使用3個高功率電磁線圈陣列，可向任何方向產生磁場，醫生可無線控制患者體內的內窺鏡和其他設備，裝置可靈活移動，方便在手術室不同空間操作，並針對每個程序重新配置。中大醫療機械人創新技術中心主任趙偉仁表示，傳統內窺鏡管道的直徑為9.8毫米，磁導航內窺鏡直徑僅4.3毫米，相較小一半，患者毋須麻醉，減低過程中的不適，希望可鼓勵更多市民做內窺鏡檢查。他說，磁力驅動的內窺鏡轉向的操作簡單直接，加快經驗較淺醫生的學習過程，該系統的特性除允許遠程操作，更有發展為自動化的潛力。

配合「微納機械人」 溶血栓快百倍減副作用

中大醫療機械人創新技術中心亦研發「微納機械人」，每粒「機械人」尺寸為100至200納米（Nanometer，十億分之一米），首先由導管快速到達血栓附近位置，利用導管釋放大量微納機械人，再用無線磁力驅動微納機械人集合，以「螺絲狀」向前導航至血栓位置後，快速溶解及穿透血栓。與傳統治療方法相比，微型機械人治療方法有望大幅減少溶栓藥物的劑量，透過管道快速在約1分鐘內到達，目前研究結果更顯示溶栓速度提高數十至100倍，減少疏通栓塞血管時間，將血栓對病人的損害和溶栓的副作用降到最低，擴大治療中風的黃金時間。

中大研發的「微納機械人」亦包括追蹤成像用的微納機械人。

（施政報告）