孫東料《施政報告》新產業資源加碼 學者倡粵港藥互認 創科界：北上跳板

翻查資料，過去3年政府均投放過千億元支持發展創科，並增撥土地作創科發展等（見表）；李家超早前亦預告《施政報告》會着墨創科，提出措施吸納創科人才。孫東昨出席中大醫學院與香港科技園公司合辦的「醫療創新及科技峰會」致辭稱，相信《施政報告》將投放更多資源在創科產業，又說本港需要大量創科人才，積極融入國家發展大局，加強培養和挽留人才，吸引海外人才來港研發。

中大：港有力研新藥 缺認證機制扼殺機會

出席同一場合的陳家亮會後表示，本港醫學科研成就卓越，中大醫學院每年所獲專利數目逾200個，比劍橋及倫敦大學的總數更多，香港有能力研發新醫藥，但缺乏機制及能力直接把本地醫學科研變成獲認可的藥品或診斷，需送到歐美及內地重新再做科研，扼殺很多科研機會。

陳又期望新一份《施政報告》積極與廣東省政府在大灣區落實兩地藥物認證機制，令本港醫藥研發可惠及大灣區7000萬人。人才方面，陳建議政府培養本地中小學生對科研的興趣，以及讓外國了解本港創科配套，吸引他們來港發展。

邱達根盼更多互通 減省註冊程序

科技創新界立法會議員邱達根表示，其就《施政報告》關於科創政策的建議書提到，港府應與內地協商市場准入政策，令香港成為科創成果進入內地市場的「跳板」。他說，新藥註冊工作量大、時間長，涉及大量文件及人力資源，認為香港需與內地有更多互通協議，可減省目前複雜且漫長的註冊程序。

藥劑師：港有人無地 與內地合作利科研

香港醫院藥劑師學會副會長黃思豪表示，衛生署對註冊藥物的安全有嚴格檢查，在港註冊藥物需時3個月或以上，若將內地及香港市場打通，就藥廠而言可有利他們發展內地市場。黃說，本港大學科研人才充沛，但醫學科研地方及設備不足，生產藥物亦不容易，相反內地有大量土地資源，雙方合作有利醫學科研發展。

根據《藥劑業及毒藥條例》，香港境內銷售的西藥須向藥劑業及毒藥管理局註冊，西藥製造商申請註冊時須提交證明文件，以證實藥物安全程度、功效及質量符合標準。如有關藥劑製品載有新的藥劑或生物組分（即新藥），申請人須提交兩個或以上國家簽發的註冊證明、安全及療效等方面的專家研究報告、歐盟風險管理計劃、美國風險評估及緩解策略，以及藥品的建議說明書。

明報記者

（施政報告）

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