覆核「廢免針紙」獲批 郭卓堅遭拒法援 法援署：沒法定地位提覆核 大狀：可基於公眾利益續訟

郭：已聯絡大狀義務打官司將就法援署決定上訴

政府早前宣布，7名被捕私家醫生簽發的逾兩萬張「免針紙」本周三失效。郭卓堅入稟挑戰政府決定，高院本周二審理案件。政府一方在庭上表示，假設郭卓堅獲該7名醫生發出的免針紙，才有恰當資格提出法律挑戰。法官最終排期至下周四正審，其間郭卓堅須將免針紙證明存檔法庭。法官亦頒下臨時禁制令，暫緩有關免針紙作廢的措施，直至另行頒令。

正審聆訊尚未開庭，郭卓堅昨午向本報表示，法援署認為他不合資格提出司法覆核，拒絕提供法援。他稱無奈，指法援署「話乜就乜」，但已聯絡大律師以義務形式打官司，今早將就法援署決定上訴。

無丁權覆核丁屋政策 終院裁有資格

作為司法覆核的「常客」，郭卓堅的起訴資格一直成為焦點。他本身沒有丁權，早年入稟要求取消丁屋政策，被質疑沒有利害關係提訟。不過，終審庭2021年頒下判辭，確認他有資格提出覆核，因為丁屋政策的利害關係者，均是政策的受惠者，顯然他們不會挑戰政策的合憲性。終院表示，針對涉及公眾利益的案件，最重要是申請人獲准繼續訴訟後，覆核的目的與法治會否得到最佳的保障（best served）。

大律師查錫我指出，司法覆核案一般須由有法定地位的人提出，即法庭判決會影響申請人的利益；雖然法援署認為郭卓堅沒有法定地位，但不會直接影響法庭，「法援（署）覺得佢冇法定地位啫，法庭未必咁諗㗎嘛」。

資深大律師湯家驊認為，高院已批出司法覆核許可，意味法庭相信郭卓堅有充分的利害關係，法援署應該尊重法庭判決，「點解單單因為𠵱一點而拒絕（法援）呢？」湯家驊補充，郭卓堅不獲批法援後，仍可自行處理覆核，若法庭遇上複雜的法律問題，可以委任「法庭之友」協助，為法庭提供意見，不過本案涉及的議題較簡單，未必需要委派法庭之友。

醫衛局：續由醫生發免針紙

醫務衛生局副局長李夏茵昨於疫情記者會被問及事件，以及醫生會否因事件而在開出免針紙時受壓。李夏茵表示，得悉有市民擔心有需要豁免的人愈來愈難取得免針紙，又稱醫生簽發相關證明書前，需經專業臨牀判斷後再作決定，其內容亦應為無可置疑的真確，不會受外圍因素影響。

問到當局會否考慮統一發放免針紙，李夏茵表示，社會對醫生有相對信任，而發放相關證明書為所有醫生的職責，不應由「一小撮」醫生負責。

【案件編號：HCAL1054/22】

明報記者

（新冠疫情）