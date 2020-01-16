再多23宗XBB 累計29

個案一周增三成 死亡續低水平

本港昨新增5622宗新冠陽性個案，包括5235宗本地感染。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，過去一周個案數字上升，本地和輸入個案分別較前一周增加30%和32%，嚴重和死亡個案則維持低水平。

本港累計增至29宗XBB輸入個案，其中24宗在機場檢測陽性，其餘5宗於抵港第二天陽性。歐稱現時特別關注輸入個案有否帶XBB、BA.2.75.2、BA.4.6等，近日已提升能力，收到樣本後毋須以「好耐時間」分析，亦有「紅黃碼」等措施防止染疫旅客在社區傳播。他說暫無數據顯示XBB可引起較嚴重個案，惟根據新加坡經驗，XBB佔比增加將導致感染個案增加，亦會增加再次感染比例，相信或成為本港主流病毒株。

防護中心：XBB或成主流

金冬雁：已打針毋須過慮

港大醫學院生物化學系教授金冬雁認為，XBB傳播力、免疫逃逸未見明顯較強，致病性亦沒增強，認為毋須過慮，相信即使流入本港亦不會急速傳播。他說隨着本港「混合免疫」屏障增加，BA.5佔比需多個月才達八成至九成，相信XBB情况相若，甚或同時有多種新病毒株在港傳播。政府專家顧問孔繁毅預料本港社區或有更多XBB個案未被發現，惟未見引致重症風險增加。

（新冠疫情）