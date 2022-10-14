幼兒復必泰縮間距 隔3周可打第二針

彈性安排 仍建議隔8周

聯合科學委員會通過的建議包括容許18歲以下兒童和青少年可選擇第三針「溝針」；容許該年齡層若接種首針後出現嚴重不良反應，第二針可轉換另一款疫苗，惟應盡量接種同一款疫苗。委員會8月初建議，6個月至4歲幼兒首兩針應相隔8周，第二和第三針則相隔3個月，委員會昨維持有關建議，惟容許首兩針間距可選擇縮短至不少於3周。現時12歲或以上方可接種第四針，委員會昨亦通過建議讓6個月至11歲免疫力弱者可打第四針，與第三針應相隔3個月。

聯合科學委員會之一的疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨向本報稱，容許縮短幼兒首兩針間距屬彈性安排，家長按需要提早讓子女打第二針，以應對冬季或引起的下一波疫情，強調需清楚讓市民知悉委員會仍建議最好應相隔8周，以減低心肌炎風險和增加免疫力。

科委會倡引入二價疫苗

復必泰早前就針對Omicron BA.4和BA.5研發的二價疫苗申請認可，聯合科學委員會昨通過，初代和二價mRNA疫苗均對各種變異病毒株產生反應，其中復必泰二價疫苗可對不同病毒株提供更廣泛免疫力，建議其供港後，可供年滿12歲者作為第四針，惟提醒市民應按時接種現有初代疫苗。聯合科學委員會之一的新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌稱，陸續有數據顯示接種二價疫苗產生的抗體水平或較初代好，預計相關疫苗最快明年1月到港。劉宇隆則認為無必要採購二價疫苗，但尊重委員會決定。

（新冠疫情）