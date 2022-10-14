下周四再鬆綁 酒吧等准跳舞現場表演 限聚令「積極考慮」放寬至12人

政府上月底公布本月6日起放寬部分社交距離措施，包括食肆由限8人一枱增至12人、酒吧每枱由4人增至6人、宴會倍增至最多240人等，昨宣布再放寬數項措施（見表）。李夏茵兩周前在記者會被連番追問下，未明確交代放寬措施次序的準則，她昨主動提及3項相關原則：首要是對疫情反彈風險較低，不會令公營醫療系統「推向極限」；其二是冀措施對經濟和民生影響較大；其三是維持防疫政策一致。

鬆綁次序3原則 首要反彈風險低

李夏茵表示，政府正積極考慮將公眾地方群組聚集限制放寬至12人。她說因有關限制涉及第599G章（《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》）的修訂，故當局作相關法例修訂流程後，會再向公眾確認此項決定。

李夏茵昨連番強調要有秩序、逐步放寬措施，會先觀察社會和醫療系統承擔力，情况可控才調整。至於這是否代表政府無法明確交代放寬路線圖，她說「相信無一個地方或國家，可以明確話你聽幾時幾月幾日放寬措施」，形容因應疫情發展而調整政策是「明智一點」，「唔希望兜圈，唔希望閂完又開、開完又閂」，有序逐步放寬可令疫情不會反彈至「完全失控」。至於近日本港病毒即時有效繁殖率升至高於1（即一人染疫傳染多於一人），她說放寬任何防疫政策後，傳播增加是預期之內。

金冬雁：倘醫療壓力沒大增 可撤限聚令

醫管局總行政經理李立業稱，現時公立醫院非緊急手術已恢復至91%，整體非緊急服務亦恢復至逾八成，下周四將進一步放寬探訪安排至所有精神科醫院和病房。

港大醫學院生物化學系教授金冬雁認為，近期本地個案增加受不同因素影響，除放寬社交措施外，入境限制改為「0+3」、政府檢測力度亦是因素，只要個案不令公營醫療系統壓力大增，便有條件繼續放寬社交措施和入境限制，包括取消限聚令。他說現時維持每天數千宗個案，重症不多，有助鞏固群體免疫屏障，可待個案宗數反彈至過萬才考慮需否收緊。

酒吧業：萬聖節世盃將至 放寬助拓新客

酒吧下周四起可恢復現場表演，例如唱片騎師「打碟」和樂隊表演等。香港酒吧業協會主席錢雋永稱，現時生意額僅疫情前七成，適逢萬聖節及世界盃等旺季來臨，放寬措施有助業界舉行主題活動，相信可吸引舊客之餘，亦可拓展新客源，生意額有望增兩三成。

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒認為，容許食肆和酒吧等處所現場表演可望提振生意，而容許市民及旅客在主題樂園戶外進食，將有更佳消閒及旅遊體驗。他相信只要疫情處於較平穩水平，政府會考慮進一步放寬限制。

明報記者

（新冠疫情）

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