29宗類鼻疽6死 醫學界稱爆發罕見 年升最少七成 8月起15宗 20人居深水埗

死者中5人為長期病患

中心日前回覆傳媒查詢時稱，8至10月接到醫院呈報15宗感染類鼻疽個案，惟未交代患者居住地方、是否涉死亡個案等。中心接獲傳媒追問後，昨傍晚發稿披露更多資訊，包括上述15宗個案均居於深水埗、無到訪相同地點；另稱已在區內採集環境樣本，所有樣本均對類鼻疽呈陰性。

中心又表示，今年錄得的29宗個案中，20人居於深水埗；當中19人已出院、4人仍留醫、6人離世；當中5名死者為長期病患者。

接觸受污染水、土可感染 人傳人罕見

據衛生防護中心網頁，類鼻疽屬「類鼻疽伯克氏菌」引致的疾病，該細菌廣泛存在於土壤和泥水中，人類可透過接觸受污染的土壤和水源等受感染，人傳人屬非常罕見，惟可透過接觸患者的血液或體液傳播。糖尿病、肺病等長期病患、從事農務者同屬高危者。

李欣稱，類鼻疽個案主要屬急性感染，如細菌入血、嚴重肺炎或皮下膿腫等，患者須靠抽血及抽取下呼吸道組織分泌物做基因檢測或種菌，方能判斷有否感染；由於其病徵與其他感染相似，醫生未必第一時間就有所懷疑，而患者一般須先住院接受最少兩周靜脈注射抗生素治療，出院後3至6個月仍要服用抗生素，才能徹底根治。

中心網頁稱，該病「死亡率」約四至七成半。有醫學文章顯示，類鼻疽個案近年在海南等地亦見升幅，又指本港對該病臨牀警覺性不高。該文章作者之一的林緯遜補充，類鼻疽病徵不太特別，一般自然康復個案「可能唔知道中過」，個案通常出現敗血病等嚴重病徵方求醫，故病死率較高。文章另一作者、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅稱，本港對類鼻疽警覺已提高，但建議將其列為「須呈報傳染病」。

（新冠疫情）