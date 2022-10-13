高院頒臨時禁令 楊何蓓茵：部門暫緩拒納問題免針紙

何栢良料數千人「真正符合」要求

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，免針紙具法例基礎，醫生簽發時與一般醫學報告有別，應守法及嚴格跟從政府指引。他補充，科興及復必泰疫苗的藥物標籤表明不適宜接種相關疫苗的禁忌症，估計同時不能接種兩種疫苗者不多；據本港及外國的數據分析結果，肝病和心臟病等長期病患打針後的發病率，與一般人比率分別不大，故非不宜接種的原因。何估計，全港僅數千人真正符合簽發免針紙的要求，另建議特區政府引入第三款疫苗供市民接種。

香港病人政策連線主席林志釉在港台《千禧年代》稱，據法庭判辭內容，法官在案件關鍵處作出不少分析，似乎傾向認為醫衛局長無權廢除免針紙。據悉政府將向持失效免針紙但願意打針者發出「疫苗通行證豁免證明書」，林認為做法可紓緩相關者壓力。林稱，如有人因身體不宜接種疫苗，不應「逼到佢地無路走就去打針」。

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