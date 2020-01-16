XBB亞系增5宗 多人外遊 學者籲留意聖誕後變異株

增4788陽性 5宗XBB英星印泰抵港

本港昨公布4788宗陽性個案，4420宗屬本地感染。中心指5宗XBB亞系個案均沒病徵，當中兩宗周日（9日）抵港當天檢測陽性，分別為49歲從印度抵港女子及34歲從泰國抵港女子；其餘3宗均於抵港後1至3日檢測陽性，包括兩名分別52歲及65歲、上周四從新加坡抵港女子，以及1名上周二從英國抵港50歲男子。

至昨凌晨本港累計6宗XBB亞系輸入個案，包括中心周一公布1宗從美國抵港、帶XBB.1的個案。蕭傑恒向本報稱，目前XBB亞系有XBB和XBB.1兩個分支，兩者嚴重性看似相若，但XBB.1傳播及免疫逃逸能力較強。

蕭傑恒：變種株殺傷力不大

蕭傑恒昨早在港台《千禧年代》引述北京大學研究，指XBB.1為至今疫苗免疫逃逸最強變異株，傳染性更高。XBB亞系由Omicron BA.2.10譜系和BA.2.75譜系混合而成，惟他估計，無論Omicron病毒株如何演變，殺傷力均不太高，以本港為例，現時錄得的BA.5個案，當中涉4至5種BA.5亞型病毒株，但重症比例仍未趨升，證明病毒每次變種均更適應人體。

蕭傑恒說，今年冬季為全球復常後首個冬季，不少市民會在聖誕假期外遊，或會將外地流行變種病毒帶回港，預料變種病毒不斷出現、本港陽性個案或增多，形容需要密切留意屆時「邊隻（變異病毒株）會跑出」。

（新冠疫情）