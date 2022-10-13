幼兒童版復必泰准用 業界料年內可打 3歲以下科興接種率18% 劉宇隆盼助提升

何時抵港?政府：待製造商交時間表

港府表示，醫務衛生局長參考新冠疫苗顧問專家委員會意見後，認可在港緊急使用復必泰的兒童及幼兒配方。至於疫苗何時抵港，政府發言人補充，港府與疫苗製造商的商討進度良好，正等待製造商提交供應不同配方的時間及資料。

香港醫院藥劑師學會對政府決定表示歡迎，相信引入上述兩種版本的復必泰疫苗有助推高兒童接種率。學會會長崔俊明向本報稱，相信今年內可以引入並開始接種，惟冬季新冠病毒高峰期即將到來；而打針後需時產生抗體，他冀疫苗可爭取本月底至下月抵港。

引入5至11歲兒童版 不用再稀釋 藥劑師會料更多地方可接種

隨着社會邁向復常，政府將疫苗接種站逐步轉往私營診所，以還原現用作接種中心的體育館，惟現時5至11歲兒童接種復必泰仍只能前往4間兒童接種中心。崔俊明稱，藥劑師現要先稀釋成人版復必泰，再從中抽取特定分量，才能供5至11歲兒童接種，相信購入兒童版復必泰後「稀釋咗就可以打針，唔使再特登抽針」，日後或可於更多地方接種。他補充，不同版本的復必泰包裝顏色各異，故不擔心同一診所接種多個版本的疫苗會引起混亂。

3歲以下幼童自8月初起可接種科興疫苗，據政府網頁，截至昨晚該年齡層首針接種率約18%，3至11歲首針接種率約87%。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，提供幼兒復必泰能增加家長帶子女接種疫苗的誘因，而引入兒童版疫苗則有助騰空疫苗接種中心的人力物力，如毋須再由藥劑師抽取兒童分量疫苗。

半歲至4歲打3針需5個月 科學委會今商調整否

至於現時接種間距，按衛生署轄下聯合科學委員會的建議，半歲至4歲兒童首兩針復必泰要相隔8周，第二、三劑要相隔至少3個月（見表），即幼兒最快需約5個月才能完成接種3劑疫苗。

據了解，聯合科學委員會今午舉行會議，席間會檢視數據，並討論需否調整幼兒接種復必泰的間距，及免疫力弱兒童接種疫苗針次。

增7私家診所可接種 月底關6社區接種中心

政府昨亦公布將於本月底關閉6間社區疫苗接種中心。公務員事務局長楊何蓓茵昨視察新設的黃大仙廟宇廣場社區疫苗接種站後稱，其中5個關閉的接種中心為體育館，將交康文署作原來用途，令市民生活漸漸復常；本月另有7間私家診所加入成為疫苗接種中心，累計26間。她補充，本港現時每日打針量約1萬多針，近日整合疫苗接種中心後，每日最多可接種6.3萬針。

明報記者

（新冠疫情）

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