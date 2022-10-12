港人起飛遊日 快運料3月班次復常

赴大阪者：聞0+3即訂機票

日本開放自由行首日，昨有8班機由香港出發前往當地，第一班由香港快運與國泰航空聯營前往福岡，早上8時50分起飛，乘客6時許便到機場辦理登機手續，櫃位一度出現人潮，航空公司需加開櫃位。萬女士偕家人和朋友一行4人赴大阪旅行，稱政府宣布「0+3」後她便馬上花6000元訂機票，預料於當地會花費1萬元，打算購買藥物及化妝品等。

香港快運行政總裁吳潔文表示，首班航班預訂率逾九成，在日本政府3星期前宣布恢復自由行時，快運即時調整10至12月航班，額外安排400班機，包括日本旅遊熱點東京、大阪及福岡等，下周日起復飛沖繩。她透露，本月底將有50班來往港日航班，到12月旅遊旺季，日本航班每周會增至120班，亦將恢復東京羽田機場航線；至明年3月，每周整體航班會增至460班，已大約是疫情前水平。

早前香港快運宣布調配或取消明年1月15日或之後部分航班，吳潔文被問到是否與機票超賣有關時，未有正面回應，稱政府宣布「0+3」後市場反應熱烈，乘客較以往更早計劃行程，形容旅客對旅遊需求、市場環境都較疫情前有改變，因此全面檢視明年航班，期望有更清晰、更準確的航班時間表，讓旅客計劃行程。

旅社稱缺人 縱有客難加團

縱橫遊常務董事袁振寧稱，日本宣布開放免簽遊後，客人未見特別增加，但港府宣布「0+3」後，旅行社每日接到不少查詢，現時10月團已爆滿，11月團尚有小量名額。袁期望至年尾生意可回復到疫前一半水平。不過他指即使有客，旅遊業亦有局限，無法加開更多旅行團，稱旅遊業及航空業冰封兩年多，航空公司、旅行社及酒店等均面對人手不足，料需半年至一年才有穩定服務供應，「（現時）開放不到這麼多capacity（容量）給旅客」。

（新冠疫情）