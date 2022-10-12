江玉歡質疑「疫苗通豁免書」欠法律基礎 政府煞停 待覆核結果

據了解，政府正研究制定「疫苗通行證豁免證明書」，讓免針紙失效的市民在社區疫苗接種中心或醫管局普通科門診診所接種疫苗時，獲駐場醫護發出相關證明書，以符合疫苗通要求，可進出食肆等處所。據悉，有關安排原定最快下周初推出，但隨着司法覆核最新進展而暫緩，待案件有最終裁決才再決定。

江稱599L只列一種豁免書 「要做就修例」

江玉歡昨在港台節目《千禧年代》稱，第599L章只訂明一種豁免證明書，「唔係你話畀乜就畀乜」，強調政府必須按法理而行。她昨晚向本報稱，據她了解，第599L章沒賦予政府權力訂立多一份豁免證明書，「唔係話一定冇，不過我就見唔到」，期望政府若繼續推行該證明書，應清楚解釋法律權力來源。她認為若推行該證明書，再以刊憲的行政指令方式執行是不可行，「要做就要修例」。

江玉歡又稱，政府解釋不承認涉案免針紙的理據不清晰，「廢除又好，唔承認又好，覺得佢哋唔符合又好」，亦應提出證據。她質疑當局無逐一檢視涉案逾兩萬張免針紙，強調自己並非鼓勵市民犯法，而是注重程序公義，亦期望與政府建設性對話。

彭鴻昌倡為有需要病人設過渡

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌昨於同一節目稱，現時有其他市民因健康理由而獲發免針紙，他們在身體情况轉穩定後接種首劑疫苗，仍未能符合疫苗通要求，形容情况荒謬，認同應設過渡安排，強調有關問題並非只影響持有涉事免針紙的逾兩萬人。

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