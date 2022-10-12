怕惹麻煩 市民續停用醫生續拒簽

市民：「疫苗通豁免書」難鼓勵無意接種者

曾獲其中一名被捕醫生簽發免針紙的黃先生（化名）向本報稱，自醫生被捕起，已減少使用該免針紙，早已打算今起停用。他說接連有持相關免針紙的人被捕，令他擔憂。即使免針紙有效期暫時延長，他說亦不會冒險，認為香港過去從未以限制行動自由來「強迫」市民打針，加上市民或無知識和責任判斷能否取得免針紙，質疑「廢除」免針紙做法無理。

黃稱欣賞郭卓堅的行動，認為郭提司法覆核是為兩萬多人爭取自由和應有權利。有消息稱，政府將向持失效免針紙但願意打針者發出「疫苗通行證豁免證明書」，黃認為相關者若現時才去打針，如同自證其罪，措施亦無法鼓勵本無意接種疫苗的人打針。

組織憂相關病人難再取免針紙

林志釉透露，自涉事醫生被捕後，不少醫生因怕惹麻煩而拒為病人簽免針紙，包括受今次事件影響的病人，即使因官司而額外有最少9天「寬限期」，該兩萬名病人亦不易再取得免針紙。他引述一名有心臟問題的病人透露，本身持有涉事免針紙，之後欲向其他醫生索取免針紙，不得要領，又擔心打針會影響身體，現時出行受限，感到無助。林認為該批免針紙原本時效多為3至6個月，即使不取消亦會自然失效，當局應彈性處理。

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