高院頒禁令 免針紙暫緩拒納 判辭：條例列持紙獲豁免 推翻如「豁免外的豁免」

【明報專訊】7名私家醫生涉濫發新冠疫苗醫學豁免證明書(免針紙),他們簽發的逾兩萬張免針紙原定今日失效。高院昨早審理「長洲覆核王」郭卓堅的司法覆核,法官頒下臨時禁制令,暫緩免針紙作廢的措施,直至另行頒令。醫務衛生局昨晚隨即公布,政府將暫緩實施有關拒絕接納涉案免針紙的安排。法官在判辭指出,條例列明持免針紙的人可獲豁免進入處所,但當局宣布推翻部分免針紙的效力,猶如造成「豁免之外的豁免」(create an exception to the exception)。案件押後至下周四(20日)遙距聆訊,據悉資深大律師陳樂信將代表政府上陣。