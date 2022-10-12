高院頒禁令 免針紙暫緩拒納 判辭：條例列持紙獲豁免 推翻如「豁免外的豁免」

官問宣布失效權從何來

政府方：不接納「非廢除」 屬行政手段

法官高浩文前日向申請人郭卓堅批出司法覆核許可，並以案件急切而於昨日作指示聆訊。郭陳辭稱事涉公眾利益，冀法官頒令暫緩免針紙失效，若政府輕易廢除免針紙，等同未審先判。代表答辯人醫衛局長盧寵茂的律政司高級助理民事法律專員廖冠華稱，政府上月底預告有關免針紙失效，公眾可視之為「警告」。法官多次追問政府基於什麼權力宣布免針紙失效，廖稱當局非廢除免針紙，只是不再接納其為有效，僅屬行政手段。

廖冠華說，警方調查發現7名醫生疑未經診症簽發免針紙，令免針紙變得可疑及有問題；他強調免針紙失效對受影響市民沒帶來很大不便，他們可獲免費醫管局門診服務，由醫管局醫生檢視可否重發免針紙。他說法庭應將免針紙事宜交由醫衛局長決定，不必由法庭頒發臨時禁制令。他又說，若郭卓堅獲該7名醫生發出的免針紙，才有資格提出法律挑戰。法官最終表示本案應盡快正審，下令雙方存入書面陳辭，郭亦要將免針紙證明存檔法庭。

官：不排除部分是合理簽發

法官昨午頒下判辭稱，廖冠華力陳局方決定具法律權力，「但至少有強而有力的論點，表明其說法錯誤」。法官表示，案件爭論重點涉及第599F章及599L章（分別涉及「處所」和「疫苗通行證」的防疫規例），兩者分別於2020年3月及2022年2月制定，法官相信599F章生效時，當局未有預見599L章的「疫苗通行證」制度包含潛在豁免情况；另一個具說服力的論點，在於局方無權宣布免針紙失效，否則會對599L章的豁免情况施加另一層豁免條件。

法官認為，涉案逾兩萬張免針紙固然會引起潛在健康風險，但本港逾九成人口已打兩劑疫苗，涉案免針紙引起的風險也許不太重要。法官平衡各因素後認為，不能排除部分免針紙是合理簽發，故批出臨時禁制令。郭卓堅散庭後稱，他已接種3針疫苗，沒有獲該7名醫生發出的免針紙，惟相信司法覆核具勝算。

覆核下周四正審 暫緩安排政府僱員適用

醫衛局昨晚公布，鑑於高院頒令，將暫緩實施前日按兩條防疫規例刊登的3份憲報中，有關拒絕接納涉案免針紙的安排，直至法院作進一步指示。局方強調，7名醫生未按指引為病人恰當診症，亦未經臨牀評估簽發免針紙，有關調查仍在進行，提醒市民若繼續按相關醫生建議延誤接種，一旦染疫可致重症和死亡，亦對公營醫療系統帶來不必要負擔，呼籲盡快諮詢其他醫生。

政府發言人回覆稱，暫緩安排亦適用於因工作目的進入政府大樓和辦公處所的政府僱員。翻查資料，約370名政府僱員曾使用涉案免針紙。

湯家驊：臨時禁令無損管治威信 反映須尊重法庭

本身是資深大律師的行政會議成員湯家驊認為，法庭審理案件期間，若受挑戰的決定繼續執行，或影響將來勝訴方的權利，因此若距離開審時間不長，頒布臨時禁制令是正常做法，不認為法庭決定有損政府管治威信，僅反映政府辦事必須尊重法庭。曾質疑法例沒賦權醫衛局長廢除免針紙的立法會議員江玉歡稱，由於案件進入司法程序，不便評論，惟期望各方珍惜法治，在法庭判決後接受和尊重結果。

【案件編號：HCAL1054/22】

明報記者

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