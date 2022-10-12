調查：逾八成家長不贊成5至11歲童打疫苗

政府現時要求5至11歲兒童要進入疫苗通適用處所，須接種兩劑新冠疫苗，或接種首劑疫苗後未滿三個月。調查在本月3至7日以網上問卷進行，有63%受訪家長認為不應為5至11歲兒童設通行限制，27%認為可以當日快速抗原測試結果滿足進入指定處所的要求。

關學聯另邀請受訪者以最低至最高1至10分評分，問受訪者是否贊成為家中5至11歲兒童接種疫苗，有85%家長選擇1至5分、即不贊成；選擇1分、即完全不贊成更佔67%。調查顯示，影響家長決定是否為5至11歲兒童接種新冠疫苗的因素，主要考慮為疫苗對兒童身體的影響， 其次為臨牀試驗數據、兒童及家人意願。

關學聯質疑疫苗通影響兒童發展社交

關學聯質疑，政府下降疫苗通年齡門檻，損害兒童出入自由，影響兒童發展和社交需要，建議政府盡快取消疫苗通適用年齡低至5歲的措施，考慮以其他方式保障兒童成長發展和得到真正健康。

據政府新冠疫苗接種資料概覽網頁，截至昨日，3至11歲兒童已接種首劑、第二劑及第三劑疫苗的比例分別為86.52%、72.86%及26.15%。

（新冠疫情）