港大噴鼻疫苗臨牀三期 零針者保護率五成

袁國勇：暫難評論防住院重症實際效力

「衛活苗一號」為減活疫苗（即已弱化的病毒），噴鼻後病毒會在上呼吸道系統繁殖，並產生鼻咽黏膜T細胞免疫反應，但受溫度限制，病毒不會進入肺內或在體內大量繁殖。

萬泰生物指對Omicron變種有效

萬泰生物在公告稱，截至分析當日，共有約3.1萬名18歲或以上成年人參與試驗，當中一半接種噴鼻式疫苗，餘下接種安慰劑。結果顯示，有240人接種噴鼻式疫苗後仍染疫，當中無人需住院或轉重症，公告稱結果反映疫苗防住院重症的有效性為100%。另一方面，打針後感染Omicron BA.2、BA.4及BA.5亦無人入院，反映疫苗對上述病毒株仍有效。

帶領港大團隊的袁國勇向本報稱，由於住院個案均為安慰組參與者，且數量不多，難以評論疫苗防住院、重症的實際保護力。本港現時可接種的新冠疫苗均屬肌肉注射，翻查資料，首兩劑科興或復必泰疫苗須約兩周方有足夠保護力，袁表示，噴鼻式疫苗可在數小時內發揮效用。至於針劑、噴鼻式疫苗的有效性具體有何分別，他指出需在同一臨牀試驗直接比較，才能得知兩種疫苗差異，故暫無足夠數據作定論。

至於試驗中的疫苗組及安慰劑組均有約12%人有不良反應，袁國勇指出，當中無人出現嚴重副作用，出現不良反應比率與接種信使核糖核酸疫苗相若。此外，一般噴鼻式疫苗只適用於2至49歲者，是次研究包含60歲或以上，袁解釋，團隊剔除噴鼻式疫苗的「NS1」基因，令長者也可接種，惟需更多研究才知道年幼、高風險者能否接種「衛活苗一號」。袁另估計，藥廠將向國家食品藥品監督管理局申請審批，其後才向特區政府申請。

（新冠疫情）