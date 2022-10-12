稱輸入個案增 李家超：疫策需穩打穩紮 梁栢賢指關鍵非宗數 料本月內宣布「0+0」

李家超昨稱，實施「0+3」後，本月在機場入境的每日平均人數較9月升約三成，其中非香港、非內地者入境人數升近八成，同期輸入個案則升約兩倍，形容比例屬相當大，另注意到有新變異病毒株進入本港。他說，調整外防安排需留意很多不確定的因素，重申要留意陽性數字會否上升、醫療體系能否應付，要「穩打穩紮、按實際情况」調整防疫措施。

梁栢賢隨後在社交媒體撰文稱，理解特區政府需循序漸進放寬入境，惟能否實行「0+0」關鍵在於個案臨牀情况而非陽性數目。梁料現時本地及輸入個案多屬無症狀或輕症，毋須入院。政府近日提升社區檢測措施，例如將社區檢測地點增至85個，梁認為由於實行「0+0」將有大量入境者需檢測，政府正為此提升檢測能力，估計當局本月仍會宣布推行「0+0」。

譚耀宗：暫未知「二十大」後通關有變化

全國人大常委譚耀宗昨在活動後向傳媒稱，「0+3」只實施短時間，近期個案數字有些反覆，相信政府明白市民期望。被問及「0+0」安排需否配合內地，譚回應稱，特區政府可自行處理海外旅客入境等安排，應予政府時間逐步向前推進。他又相信，若香港能管控疫情、內地疫情沒太大反覆，兩地將逐步邁向通關，惟暫未得悉「二十大」後相關安排將有變動的消息。

本港昨新增4656宗新冠陽性個案，其中4283宗本地，另公布有32間學校，共31班及兩隊籃球隊要停課一周。衛生防護中心前日公布本港首現變異病毒株Omicro XBB.1輸入個案，政府專家顧問劉宇隆昨在港台節目《千禧年代》受訪時稱，上述病毒株免疫逃逸能力很強，若在港落地生根，比BA.2.75.2更有可能成為主流病毒株，惟接種疫苗後的T細胞防疫仍有效預防重症，籲市民不用擔心。

何栢良：XBB.1只佔全球新症少數 毋須過慮

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨於商台《在晴朗的一天出發》說，XBB.1在全球新個案佔比少於0.01%，暫非重點監察病毒株，認為本港毋須過慮，只要做好疫苗接種便可。他認為更值得關注另外3種病毒株，包括BA.2.75、BF.7和BA.4.6，分別於亞洲、歐洲和美國傳播增加，惟患者均以輕症為主，未有增加重症和死亡風險。

明報記者

（新冠疫情）