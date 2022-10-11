7分銷商撤新車原廠保用維修限制

調查指車主選擇減致保養貴

競委會接納分銷商承諾

競委會行政總裁畢仲明表示，隨着競委會接納分銷商的承諾，私家車車主可即時受惠，當車輛需保養或作不屬保用範圍的維修時，可選擇光顧獨立車房，毋須承擔不在代理廠檢修而引致保用失效的風險，認為做法有助促進獨立車房與特約維修中心平等競爭，最終或能令車輛保養及維修費下降。

作出承諾的7間私家車分銷商包括Cartel Motors Limited、大昌行集團有限公司、Inchcape International Holdings Limited、錦龍汽車集團有限公司、意美汽車（香港）有限公司、森那美汽車集團（香港）有限公司及宏益控股有限公司，涵蓋17個私家車品牌，包括奧迪、寶馬、雪鐵龍、福特、本田、積架、起亞、越野路華、凌志、萬事得、MINI、三菱、日產、富士、鈴木、豐田及富士。

競委會早前調查發現，分銷商施加的保用限制，規定不論保養或維修是否在保用範圍內，車主均須將車送往特約維修中心；若車主不依從，便要承擔保用失效的風險。競委會認為有關限制或會令車主在保用期間選擇不光顧獨立車房，可能限制了獨立車房與特約維修中心競爭的能力，令車主選擇減少，致保養及維修服務價格高昂。

汽車會歡迎 稱對車主屬好事

香港汽車會會長李耀培對於分銷商撤銷保用限制表示歡迎，他形容過往的原廠服務昂貴及無法選擇，即使服務不包含在保養範圍內，車主亦需選擇到原廠保養。他以「唧油換油」為例，歐洲車原廠保修需4000至5000元，但幫襯私人車房只需2000元以下，認為移除保用限制對車主屬好事。不過，他提醒車主在私人車房維修車輛時，需了解該部分是否獲原廠保用，如是，則應將車交回原廠處理，否則車主除額外支付了金錢，若車輛因而有故障，亦可能失去有效原廠保用，「出面整過架車，不能賴代理廠」。

航運交通界立法會議員易志明表示，分銷商賣車利潤不高，相信有部分分銷商依賴代理廠的售後服務「幫補」收入，但他認為難以預計此舉會否推高將來新車價格，因新車售價亦要視乎市場競爭。