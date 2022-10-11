刀匪劫珠寶店 掠2000萬元翡翠頸鏈

兩男扮客進廣東道珠寶店 登私家車逃

事發於昨午12時許，兩男子假扮顧客進入廣東道8號英皇鐘表珠寶選購。綜合讀者提供片段所見，白衫男子站在櫃枱前持着職員交予的翡翠頸鏈時，身旁穿深色衫男子突從手提袋取出利刀指嚇，兩人隨即奪門逃跑，兩職員先後追出。兩匪沿廣東道左轉北京道，登上約30米外停在雙黃線的深色私家車。其中深色衫匪徒疑邊走邊將利刀放進黑色袋，登上左後座時跌出一個「尿袋」，因他未完全進入車廂時車輛已開行，多次險跌出車外，他的頭髮以黑布包裹。

賊車尋回 檢開山刀

大批警員接報到場，警車在附近兜截，同時啟動「捷進行動」，調派交通、巡邏警車等在各區主要幹道留意可疑車輛去向。有巡邏警員其後在油麻地文蔚街發現一輛黑色私家車停泊在雙黃線，經調查後證實為賊車。警方隨即封鎖現場，向附近商戶及街坊查詢。

涉案私家車沒貼出行車證，相信套上假牌，藏於頭冚內的底盤號碼被磨去。探員在後座乘客位檢獲一個黑色手提袋，內藏一柄有刀套的七孔開山刀，刀柄有白布包裹，另在車廂檢獲白色手套。鑑證科人員奉召到場協助蒐證，拍照存檔，並在車窗及車門套取指模。探員亦在涉事店舖向職員查問案發情况，在匪徒登車位置檢獲一個「尿袋」。

油尖警區刑事部總督察邱雨星表示，檢獲利刀長約50厘米，暫時鎖定3名涉案非華裔男子，包括司機及兩名行劫的匪徒，年齡介乎30至40歲，約1.7至1.75米高，初步相信他們事後將車輛泊於上址後，分別向文昌街、文苑街及渡船街方向逃去。警方呼籲，如有市民在廣東道目睹事發經過或有任何消息提供，請致電3661 9314與警方聯絡。