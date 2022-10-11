「不尊重」升旗 14生罰停課3天 聖芳濟中學指有教導禮儀 學生：知升旗時已起立

教育界立法會議員朱國強稱，學界普遍較少罰學生停課，稱最重要是雙方溝通，又認為處分方式與違規行為最好是相關，具意義引導學生糾正。

指無返課室操場集隊 並有不尊重行為

前晚傳出荃灣聖芳濟中學有學生因無集隊升旗而被罰，校方昨晚發出「學生違規停課聲明」，稱學校事前已教導學生升旗禮儀及參加該項活動，10月5日有14名學生升旗前無返課室或操場集隊，並作不尊重的行為，將該等學生停課3天。校方稱與家長溝通後，按校本訓輔機制處理，訓導組、輔導組及社工協助疏導學生情緒，又安排停課學生上網課及回校領取課業等。

涉事學生則有不同說法。有學生向本報稱，當天早上學校打鐘後，在小食部對出雨天操場吃早餐的同學被禁止上課室，遂在雨天操場參與早會，他們於奏國歌時全程站立，不過副校長事後斥責他們不尊重，又引述副校長說「當時係升緊旗，我擰轉後面見到你哋坐咗喺度，即刻叫你哋起番身」。該學生稱校方未有就指控交出證據，又透露被罰學生有讀中三、中六，昨日已返校上課，受罰者不止被停課3日，亦被校方記「警告」。

報警無關升旗 校方：因校門指示牌被毁

對於該校被指曾就事件報警，校方昨早向學生及家長發告示，澄清當天報警是因校門有指示牌被毁壞，與學生被罰停課一事無關。警方表示，10月5日早上11時接獲該校職員報案，警方到場翻查閉路電視片段發現，同日凌晨3時有5男1女在上址出現，其中兩人破壞校門的膠告示牌和兩張紙，案件列作刑事毁壞處理。

朱國強：處理得宜學生才心服口服

教育界立法會議員朱國強稱，因外人不在場，無法知道真實情况，難以判斷學生行為的動機、是否不尊重升旗，難公平地評論事件。他說，假設學生有違規行為，雙方溝通非常重要，當學生犯錯，首先要向其了解當時情况，認為處理得宜的話，學生才會心服口服，有改過的動機及行動。

教局提醒學校按指引處理 要求交報告

教育局回覆，據悉學校根據校本訓輔機制跟進學生的不當行為，並已就事件向全校家長發聲明，局方已提醒學校按相關指引處理，並要求學校提交報告，將繼續與學校保持密切聯繫，提供適切意見。局方又稱，《國歌條例》及《國旗及國徽條例》對升國旗儀式和奏唱國歌當守的禮儀有明確規定，如有學生做出不尊重國旗及國徽的行為，學校應立即跟進；亦應按校本情况和一貫訓育及輔導安排，以合情、合理和合法的方式處理。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676