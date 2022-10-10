鏡騷墜屏兩小時內回應 李家超網上正評空前

翌日記者會後正評一度超負評

MIRROR演唱會事故於7月28日晚上約10時半發生，關於意外的網上討論在翌日凌晨零時至1時達到高峰（見圖）。李家超翌日零時27分便發稿表示對事故感到震驚，稱會指示康文署聯同相關部門全面調查事件；楊潤雄5分鐘後亦發稿表示已要求演唱會暫停舉行，直至舞台結構證實安全。李家超翌日下午見記者回應事件，稱會配合傷者家人的需要，安排他們到醫院探望傷者。

分析顧問：協調復辦渣馬正評亦多

應民意改做法可獲認可

分析李家超於事故後的網上輿情，關於他的正評留言數量於意外翌日中午起急升，下午見記者後達到高峰，一度超越負評數量，其中部分留言讚揚李家超願配合傷者家人的需要。

黃潔慧觀察數據後認為，雖然李家超在事件中引來負評，但以揶揄居多，反之正評大多具體，形容他「反應快」，建議政府日後可參考當日做法。

黃潔慧說，新政府上任至今僅3個月，社會討論的議題較集中和單一，評價政府的社交媒體策略是言之尚早。她特別提到從正面留言的分佈可見，除MIRROR演唱會事故外，較多正評的是關於政府願協調幫助渣打馬拉松於明年復辦，認為新政府應對社會關注的事件時，迅速表態和順應民意改變做法的效果不錯，獲不少網民認可。

羅永聰認為，李家超與新政府意識到需要加強及加快回應輿論關注，但社會期望會相應提高，面對官員不適合回應的議題時，可能引起外界質疑政府今次為何不發聲，另一邊廂有可能導致官員「係唔係都講」，對政府運作也不是好事。

前新聞專員倡勿太重視負評

指不斷回應或變「回力鏢」

曾任特首辦新聞統籌專員的何安達強調，新政府反應快是一回事，單憑迅速回應不能改變市民對政府的印象，認為重點在於是否有好回應，冀政府在施政上向市民展示決心。

針對社交媒體策略，何安達認為政府不應過於重視負面留言。他指出，負面言論在社交平台一向較受歡迎，倘政府不斷回應，有可能變成「回力鏢」，反而激起負面輿論，舉例稱醫衛局長盧寵茂曾就新冠疫情發表的「共赴黃泉論」，便一直被人諷刺批評。他說，美國近年有經驗顯示需要冷處理負面言論，才能降低網上輿論兩極化的程度。