AI學習深讀34萬則數據 正中負分類準確率八成

針對中文粵語結構 以詞彙字符分析語義

留言屬正或負評，由慧科「多通道卷積神經網絡模型」（MCCNN）進行文本情感分析（sentiment analysis）判定。模型建基於廣泛應用於解讀英文文本的「卷積神經網絡模型」，是針對中文及粵語結構的分析模型。模型同時使用詞彙和字符從多維度分析語義，通過深度學習和自然語言處理技術，判斷文本的正、負面情感傾向，並給予概率得分。

系統反覆深讀逾34萬項數據，包含1300萬個字詞，系統正負面兩分類整體準確率為90%；正負面及中性三分類的整體準確率為80%。

慧科訊業時事分析顧問黃潔慧補充，系統判斷文字情感傾向時會考慮語境，並會定期更新。她舉例，2017年特首選舉時，參選人葉劉淑儀曾被麒麟撞倒，系統會將「麒麟」列作負面字詞。

李立峯：網絡輿情非抽樣 仍有研究價值

中大新傳學院教授李立峯表示，網絡輿情雖然並非抽樣調查，但仍然有其研究價值，包括反映對社會關注度較高的市民意見、社會負面情緒的強度，以及社會最關注哪些議題等。