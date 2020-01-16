李上任百日 網絡七成負評低於林鄭 大數據分析：涉李帖文新聞逾半正面 學者：網絡負評為主正常現象

明報記者 鄭啟智

本報與慧科訊業及黃潔慧策略溝通工作室合作分析網上輿情，由慧科提供數據和初步整理，再經本報深入分析41,389篇提及李家超的帖文和文章，以及231,351則留言。全部留言中，逾七成共168,801條負面，49,458條正面（佔21%），其餘13,092則屬中性。

遇大事負評急升 「平時不敢講谷埋就嘈」

對於逾七成留言是負面，一直分析網絡大數據的黃潔慧指出，官員的網上輿情負評比例一向較高，比較林鄭月娥任內多個時段的負評比例高達八至九成，李家超表現已有改善。李立峯指出，網絡輿情以負面為主是正常現象，就如會打電話到電台烽煙節目的聽眾大多持反對意見，「如果不是很支持她（政府），或者很憎她，你不會上網討論」。

分析整體負面留言數目趨勢，大部分時間平穩，持續高於正面留言，惟因應不同事件分別於多個日子急升（見上圖）。李立峯分析有兩大因素，一般而言只有重大事件發生時反對聲音才會發酵。另外，以目前社會氛圍，不少市民避免批評政府，惟不代表怨氣不存在，「大家平時不出聲，不敢講、不想講、費事講，可能谷埋谷埋，到某件事發生，有個窗口就嘈」。

公共事務顧問羅永聰則認為，政府支持者在今次涵蓋的社交平台活躍程度較低，令負評比例增加，又認為過去3年是香港艱難時期，網上有相當程度的不滿聲音屬正常。

10負評1有粗口 李立峯料市民觀望表現

本報進一步統計留言中出現粗口的次數，多個較常用的粗口字句共出現約1.55萬次，頻率在16萬負面留言不足一成，平均每10負評1個有粗口。李立峯表示，粗口頻率是衡量輿情不滿程度指標之一，認為今次比例不算很高。他分析李家超仍處上任初的蜜月期，具體施政舉措不多，市民仍抱持「睇住先」的態度。他亦指出，目前社會氣氛下，網民留言時或自我審查，避免強烈批評。

專家籲勿單看正負比 指李較少受人身攻擊

黃潔慧亦強調，審視網上輿情不能單看正負評比例。她說，大部分留言粗口僅為助語詞，李家超在網上較少受人身攻擊，不少負評針對事件多於李本人，認為不滿程度明顯較上屆輕。「上屆要鬧人時，（網民）用到的說話詛咒性很強……今次無乜狠毒說話，反映市民就算有負評，程度並不一樣。」

與網絡留言相比，提及李家超的帖文和文章正面比例明顯較高，總數41,389篇當中，23,198篇正面，比例56%；22%即9,268篇是負面，其餘8923篇中性。帖文和文章當中約3萬篇來自傳媒網站或社交平台專頁，本報統計其中58%是正面，22%是負面，與整體比例相若。

李立峯：主流傳媒唱好不代表市民反應正面

李立峯認為，傳媒責任是監察政府，理論上負面傾向應佔多數，數據反映近年傳媒生態轉變，因社會、政治壓力等因素，面對特首和政府的態度傾向正面。不過他指出，網絡留言仍以負評佔大多數，反映市民資訊來源廣泛、有判斷力，主流傳媒唱好政府不代表市民會有正面反應，「主流傳媒機構與它們受眾之間的鴻溝愈來愈大」。

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