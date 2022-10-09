求情稱感同伴幼稚 最年長被告：早已遠離

辯方稱，陳右津在港念中學，後來到美加升學，因父母離異，遂返港陪伴母親。陳在網上認識創立光城者的次被告等，替眾被告補習英文及為組織翻譯。之後，陳與其餘被告在理念上有衝突，不認同組織批評政府防疫政策，例如懷疑「安心出行」是監控陰謀，又認為新冠疫苗是世紀大騙局。陳右津認為他們想法幼稚，遂於去年3月底與他們斷絕來往。

稱街站「得啖笑」 帖文感染力有限

辯方又稱，途經市民對街站沒興趣，吸引力極低和「得啖笑」，對社會損害微弱。而陳翻譯的帖文無英文留言，可見感染力有限和「失敗」。陳中文水平偏低，涉及文言文的文宣非由他撰寫，他僅憑別人傳達大意翻譯，並負責派傳單和擔當苦力。

法官聞言質疑陳右津是否理解傳單「武裝起義」及「流血革命」的意思。辯方確認陳明白，但重申陳在約10次街站只出席3次，參與度低，望法庭裁定陳屬「情節較輕」及「其他參加者」，判處社會服務令或就認罪扣減三分之一刑期。

（港區國安法）