國安案首非判監 5「光城者」入教導所 未滿21歲 官：或因不成熟犯案裁「情節較輕」

4男3女被告依次為阮姓中六男生（現年17歲，下同）、倉務員蔡永傑（21歲）、16歲少女、梁姓中五女生（17歲）、售貨員陳右津（26歲）、姓蔣周的中五男生（17歲）及中六女生郭文希（19歲）。郭官昨處理5名21歲以下被告的判刑。次被告的代表大律師因大廈強檢而未能到庭，次被告及第五被告須續還押至11月25日，處理關於判刑的法律爭議。

另兩被告滿21歲押後判

法官郭偉健判刑時表示，雖然眾被告是以串謀罪起訴，但他們透過街站演講和傳單等已實際犯罪，並非只限於非法協議階段，而是持續付諸實行。組織重複鼓吹的武裝起義就是流血革命及無底線抗爭，聲稱是香港人唯一出路，而「和理非」是「偽民主」。郭官又說，不少人對國安法存有偏見，被告對此深知不疑，有可能煽動想法相近、心智不成熟及「和理非」等民眾，只要一小撮人甚至一人受煽動，足以嚴重危害社會。

官稱重複鼓吹 或煽動不成熟者

郭官認為，煽動言論另一可怕之處，是被告鼓勵同路人修文習武，例如打拳以裝備自己訴諸暴力，令武裝革命更血腥；煽動可令人短時間內由平和變得暴力，防不勝防，第七被告便是最好例子。郭官透露第七被告擬在高院另一案承認「企圖導致爆炸意圖危害生命財產罪」。

郭官續稱，被告為反修例釋囚「手足」提供生活支援，吸引「失意」的他們再次反抗。被告亦鼓勵民眾寫信給他們，建立「緊密關係網」，可見有長遠計劃。案發時社會沒有暴動，但「人心不可能在一刻間變得平和」，現時仍有不少人不接受中國對香港行使國家主權，從近日在國際足球賽事有人「噓國歌」可見一斑。郭官提及，賢學思政案與本案控罪時間重疊，當時政治氣氛不平靜，不少年輕人拒絕接受回歸後的憲制秩序而反抗。被告選擇在人多的港鐵出口擺街站共10次，網上帖文最多獲近700人讚好，具一定規模。

擺街站10次帖文700讚好 「具一定規模」

不信因缺國安教育 罪行屬「情節嚴重」

對於辯方稱本案與呂世瑜案不同，不涉買賣槍械，郭官反駁，被告的計劃非即時武裝革命，根本不需現階段買賣武器，惟有帖文稱考慮「真正荷槍實彈的武裝革命」。郭官拒絕接納辯方稱被告在欠缺國安教育下無知犯案，認為他們明知國安法生效，仍成立「光城者」挑戰法律及國家政權，不信被告認為自己沒違法風險，更有被告無視警方警告。縱使沒證據證明有人受煽動，但無底線武裝革命的風險存在，可對社會造成極大傷害，因此本案罪行屬「情節嚴重」。

郭官判斷被告罪責時稱，他們已干犯罪行，不能以放棄犯罪的理由減刑。不過，5名被告犯案時為15至18歲，他們在家庭溫暖和良好教育下成長，生活無憂，但認為中央和特區是極權政府，令他們失去自由。郭官相信他們是被誤導下對國家及香港產生錯誤觀感及流血革命的極端思想，不排除被告因為不成熟、鹵莽等因素而犯案，故將案件降至「情節較輕」。郭官考慮到罪行嚴重和公眾利益，平衡阻嚇和更生後，判第一、第三、第四、第六及第七被告入教導所。教導所視乎罪犯情况，關押半年至3年。

此外，首被告另涉爆竊案，承認一項無牌管有無線電通訊器具罪，同被判入教導所，同期執行。

【案件編號：DCCC 801、 985/21 】

明報記者

（港區國安法）

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