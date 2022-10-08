嘆屋殘小業主迎喜訊 商戶憂搬舖難

工廈租戶稱廉租 1.6萬元租1600呎

新寶工商中心二期內一家鐘表配件公司的負責人說，買入單位逾30年，從未打算搬走，對周圍環境非常熟悉，對該處充滿感情。他說需視乎日後賠償金額而定，若金額足以搬至其他地方，會爭取繼續營運，避免結業。

在工廈營運食品貿易的租戶朱先生相信，若有充裕時間準備搬遷，料重建影響不大。他說，所租單位約1600平方呎，租金約1.6萬元，價格相宜，憂重建後難覓合適地方搬遷。他說，由於公司內設冷房，裝置費用達10多萬元，若要搬遷，估計需花費約50萬至60萬元。

居於「五街」逾30年的「五街苦主大聯盟」主席丘太說，大廈老化問題嚴重，以其單位為例，房間漏水及石屎剝落，即使每年花費數萬元維修，亦「整無可整」，例如做完批盪後，下雨天便再次剝落，「打回原形」。她說賠償金額並非最重要，最理想是重建後能改善居住環境。

商戶4年前700萬買街舖 冀賠1500萬

現年81歲的湯姑娘居於「五街」40年，早年花費約20萬元購入目前居住的500平方呎單位。她說該區環境理想，單位坐享海景，但隨時間流逝，單位老化問題日益嚴重，牆身露出鋼筋，下雨天會漏水，考慮到住屋環境，已期盼重建長達10年。

在「五街」經營食品機器公司的鄧女士則持相反意見。她說在該處開公司4年，丈夫已年屆六旬，重新覓舖開始生意並不容易，故反對重建。她說早於約4年前花費約700萬元買入目前舖位，加上搬遷費用，預計搬舖總成本800萬元，她期望市建局能就此賠償約1500萬元，以彌補其所需費用。