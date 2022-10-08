土瓜灣五街重建 容工廈大業主參與 兩項目共建2230伙 本研社憂鋪路油旺引入發展商

耗百億料2033落成 建海濱長廊通啟德

位處海濱的兩個項目共涉兩個地盤，毗連土瓜灣道及木廠街，鄰近為房協專用安置屋邨地盤、牛棚藝術公園及藝術村等，位置接近港鐵屯馬線宋皇臺站及宋皇臺公園（見圖）。市建局估計重建後，「明倫街／馬頭角道」項目可建1280個中小型單位，「土瓜灣道／馬頭角道」項目可建950個中小型單位。重建後建築物從海濱後移 ，騰出空間可建約20米闊海濱長廊及25米闊海濱廣場，連接土瓜灣舊區與啟德發展區（見表）。

繼市建局於2012及2013年分別在中西區和長沙灣區啟動工業樓宇重建項目失敗後，「土瓜灣道／馬頭角道」為市建局第三個開展的工業樓宇重建項目。市建局總經理（收購及遷置）鍾建強稱，檢視過往工業樓宇收購政策後，研究讓上述項目內擁有不少於指定數目物業、並符合條件的註冊業主可參與項目發展，以作為出售物業予市建局的另一選擇。就項目參與門檻及模式等細節，鍾稱將適時公布，但研究中的措施不適用於其他項目，「將來的事就大家都唔知」。

市建：工廈業主購入自用多年 非「落釘」投資者

市建局回覆查詢稱，據初步資料，位於「土瓜灣道／馬頭角道」項目的工業樓宇部分業主自1980年代開始購入物業，並持有物業自用多年，以經營不同業務，到目前大多數單位仍在運作中。局方續稱，該批業主與市場形容的所謂「落釘」投資者，買入單位只為等待將來重建時獲發展商現金補償以收購其業權，不能相提並論。市建局認為有需要促進市場參與舊區重建，包括制定新的規劃工具，為發展商提供清晰的指引和規範。

本土研究社成員陳劍青批評，市建局特地為發展商或大業主設新模式參與發展，並容許他們繞過招標，直接取得優先發展權。他認為此舉如同為發展商「試水溫」，為日後市建局其他項目如油旺重建引入發展商參與鋪路。他補充，此做法對項目小業主不公平，建議採用參股形式，容許所有業主參與發展，達致「人人有份，永不落空」。

美聯測量師行董事林子彬認為，市建局新措施為重建增加可行性，做法合理。他說，即使業主同意參與項目發展，亦屬長期投資，或需等待5至6年方有回報，在未了解後市情况下加入發展，如同「膽博膽」。至於項目吸引度，他認為仍須視乎細節而定。

測量師稱好嘗試 本研社：發展商繞招標奪發展權

立法會議員楊永杰關注市建局會否以「轉移地積比」的手段，利用「五街」臨海優勢興建摩天大樓，以賺取巨大收益，補貼其他項目，並期望市建局做好規劃，平衡民生與收益。

此外，本報翻查德國寶官方網站，發現德國寶集團有限公司、德國寶廚房設別有限公司及德國寶（香港）有限公司均設於新寶工商中心二期；工程公司金城營造集團亦設於新寶工商中心一期，兩者均為今次受重建影響的用戶。若上述公司為擁有指定數目物業、並符合條件的業主，料可成市建局研究業主參與項目發展新措施的首批受惠者。

金城營造回覆本報查詢稱，仍在了解市建局宣布重建土瓜灣的有關項目，並將靜候市建局適時公布有關計劃，再作內部商討。德國寶稱暫未有回應。

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