議員促廢安心營業時限 保聖誕檔外地客源

林健鋒稱內地零隔離「現階段是奢望」

中共二十大會議10月16日在北京召開，林健鋒昨日引述「一些朋友消息」，稱內地檢疫措施在二十大後或有調整，但認為現階段要達至零隔離「似乎是奢望」。他稱，內地實際如何調整入境檢疫措施需視乎未來數星期情况，認為即使未能實施零隔離，縮短檢疫日數也是好消息，有利本港吸引旅客和商務客以重振經濟。他亦期望盡快與內地落實「逆向隔離」，並增加健康驛站的預約名額。

林健鋒又促請政府盡快實施0+0，認為10月展覽旺季及11月的國際金融峰會將會是好機會向國際證明本港生活已經復常，維持本港競爭力。

邵家輝昨日表示，即使政府發放新一輪消費券，部分零售行業9月的生意額仍然下跌兩成，對前景悲觀。他指出，雖然以往內地人佔本港旅客八成，惟與內地通關香港並沒有主導權，為重振經濟應先與國際接軌。他說，聖誕節是傳統旅遊旺季，對於會否憂慮屆時大量港人外遊，同時很少外國來港旅客，邵家輝稱是「簡單加減數問題」。他稱不少旅客現在開始規劃聖誕行程，冀政府盡快與外國通關，方能吸引旅客在年底來港。

全國政協副主席、前特首梁振英昨日出席一個論壇時指出，現時香港市民未能接收關於大灣區城市的足夠資訊，認為兩地的入境檢疫措施是原因之一，憂慮不撤銷限制會加劇兩地認知差距。

（新冠疫情）