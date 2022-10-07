何栢良倡指定診所發免針紙 免簽發標準不一

林志釉指政府有權取消 促解釋法律基礎

醫衛局稱因懷疑涉事醫生未為病人提供恰當臨牀評估，故不再接納該批免針紙。本身是律師的林志釉昨早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時稱，問題在於政府有權取消相關證明書，形容「政府和專業上判斷中間有落差」，促當局清楚解釋取消相關證明書的法律基礎；另稱需由有關醫生承認沒有檢視病歷、「亂咁簽（免針紙）」才是取消免針紙的唯一合理基礎。

何栢良在同一節目引述英國、澳洲等地尚實行疫苗通行證時，均由指定診所或醫生簽發免針紙，估計當地以此避免醫生因為專長不一，導致判斷不一致，建議港府參考相關做法，「市民毋須找數個醫生收集混亂信息」。何又稱，社會現時應集中引入更多疫苗，讓暫時不適合接種者亦能打針，而非「如何取得免針紙」。

醫學會會長鄭志文形容，政府取消該批免針紙做法很特殊，他加入醫委會18年以來未見過類似事件。至於會否憂慮開先例衝擊醫學專業自主，他認為需待觀察及日後裁決。他稱自己是醫委會初步偵訊委員會主席，憂多作評論會影響程序，結果更不理想。

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