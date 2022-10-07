料流感高峰提早 醫學會籲盡快打針

參考澳洲 或流行H3N2易重症死亡

本港昨新公布4318宗新冠陽性個案，包括3993宗本地感染，輸入個案連續第二日維持逾300宗。多名專家和醫生近日稱憂慮冬季將爆發流感疫情，感染及傳染病科專科醫生曾祈殷昨出席醫學會記者會稱，由於南半球較早經歷冬季，流感爆發情况值得參考。他以澳洲為例，當地以往冬季流感高峰期為6至9月，今年則提早於5至6月發生，估計因當地放寬防疫措施，市民看輕流感、不戴口罩外出，亦出現「疫苗疲勞」等。

曾祈殷說，隨着本港放寬入境限制等防疫措施，下月亦有多個大型會議和活動，人流增加將令流感病毒更易流入本港，估計本港亦會提早於今年底爆發流感。他亦說，澳洲今次流行H3N2病毒株，較易於長期病患者引起重症和死亡；並參考世衛今年建議藥廠更新流感疫苗時加入H3N2成分，估計本港亦或流行相同病毒株。

本身是家庭醫生的鄭志文說，近日接連有人對比新冠病毒和流感，令市民誤以為流感「流流地」而鬆懈，強調兒童、長者和長期病患者感染流感亦有可能出現重症和死亡，疫情前每年有逾400人感染流感後死亡，呼籲盡快接種流感疫苗，亦不要以為接種新冠疫苗便不用打流感針。

倡檢視整套防疫 訂流感停課機制

新冠疫情降溫，鄭志文建議政府全盤檢視所有防疫措施包括安心出行、疫苗通行證、限聚令和隔離令等，而未來雖或面對流感高峰，但若維持措施「去到最盡」便是杞人憂天。他提醒應盡早制定應變策略，如學校應在何等情况下須停課，或部分班別停課，讓各界更易配合。

立法會前醫學界議員、醫學會副會長陳沛然憂慮，流感高峰期將對醫管局服務構成壓力，呼籲市民盡快打流感針，亦期望醫管局盡早就牀位和人手調動方面準備，以免屆時再削減非緊急服務。

流感疫苗注射計劃昨展開，特首李家超昨率領多名官員接種季節性流感疫苗，他說由於過去兩年本地流感活躍程度處於低水平，市民對流感整體免疫力較以往低，故今年打流感針較往年重要。

（新冠疫情）