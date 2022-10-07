放寬12人一枱 七旬老友隔兩年重聚

記者昨晨11時許到旺角倫敦大酒樓觀察，有3枱食客坐8人以上。76歲黃先生一枱11人飲茶和喝啤酒，他說同枱都已年逾七旬，相識數十年，但因疫情逾兩年未能同枱吃飯，「三四人一枱不如不去」，故一放寬便相約敘舊，對今次放寬感高興。

酒樓稱接20團體訂宴 料生意增三成

茶客尹先生與粵曲班同學一行24人到酒樓分兩枱用膳，他說已有一年多未試過這麼多人同枱吃飯，趁放寬便相約飲茶，共吃了逾2000元。參加12人以上的宴會要具備當日快測陰性證明，他稱不麻煩，又說已打3針，不怕染疫。同枱鄧先生表示，以往6人一枱分開坐不夠盡興，而分枱後兩枱距離太近亦無防疫作用。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，未來兩個月已收到約20個團體的宴會訂座，每宗訂單約20圍枱，預計整體生意較放寬前增三成，並由原本八成半員工輪更上班，期望之後全數值勤。蘇表示，過往每張國慶宴會訂單為60圍或以上，但因未趕及國慶前放寬，今年沒有國慶宴會訂單。

蘇又稱，今次放寬對早午茶市影響不大，昨晨共3枱客為8人以上，但會帶來晚市散客，因不少長者喜歡一家人同枱吃飯。他認為，現時宴會客人須先快測，不少人仍抗拒，建議當局考慮取消要求；又說宴會人數限制對疫情防控無太大幫助，建議當局完全取消。

中小食肆酒吧難受惠 促營業時間撤限

黃家和表示，不少社團訂座本周末飲宴，亦預期婚宴會增加，料酒樓及宴會場所整體生意增約三成，惟中小型食肆本身較少坐8人以上，或未受惠。他說，上周六發放消費券帶來少許提振，但近期晚市堂食生意仍見疲弱，此時放寬社交距離措施對業界是好事。他又稱，過往大型社團宴會差不多有500人，建議取消宴會人數限制，並取消營業時間限制，令中小型食肆得益。

另外，酒吧每枱人數限制亦由4增至6，酒吧業協會主席錢雋永表示，今次放寬對酒吧業毫無作用，一般朋友聚會也有8至10人，酒吧放寬只得食肆一半，做法不公平。現時酒吧仍限於每天上午5時至翌日凌晨1時59分營業，錢稱以往凌晨2時後的生意佔整體兩至三成，業界不滿未放寬營業時間，昨晚有酒吧「熄招牌燈」抗議。

（新冠疫情）