流動採樣站常規化 「0+0」擬續驗核酸 田北辰憂難吸遊客 學者倡放寬檢測間距

盧寵茂上任第一天已約見檢測商會面講述核酸檢測的重要，而7月初首次主持疫情記者會亦提及政府重視核酸檢測，又說「常態化」核酸檢測是內地控疫重要手段，冀參照內地「15分鐘核酸檢測圈」。醫衛局昨公布一系列提升社區檢測措施（見表），包括「常規化」流動採樣站，屆時共85個檢測地點組成社區檢測網絡，覆蓋全港18區和大部分港鐵站鄰近範圍，局方粗略估算約七成人口由居所步行最多15分鐘、即約一公里範圍可到檢測地點。翻查資料，盧寵茂8月中曾透露當時約三分之二人口15分鐘內可到達檢測地點。

料七成人15分鐘可至 免費檢測須「安心」登記

其他措施包括為特定高風險者設立「綠色通道」、要求「願檢盡檢」者須經安心出行獲取「檢測登記碼」等；亦引入更多檢測商，由9間增至14間。醫衛局昨回覆稱，過去兩周社區檢測中心和流動採樣站每日檢測量逾10萬人次，陽性率約1%。翻查資料，社區檢測量今年7月每日約7.5萬至8.8萬人次。

局方提到，具較高靈敏度的核酸檢測是診斷新冠的「金標準」，有效篩查低病毒量患者、切斷傳播鏈，重申政府抗疫不「躺平」，繼續精準管控疫情，以最小代價達最大效果。據了解，政府為達「多、準、快、易、平」目標，日後即使放寬至「0+0」亦將繼續要求旅客做核酸檢測，不會以快測代替，惟有待特首拍板。

林哲玄：為放寬入境「補數」 或助爭通關內地

林哲玄相信，本港近日放寬入境限制，核酸檢測作為下個防疫關卡，加強能力是為「補番數」，減低社區傳播風險，放寬至「0+0」時更顯重要，相信政府不走回頭路下，寧多做市民較易接受措施，亦估計新安排有助爭取與內地通關。

田北辰質疑，全球僅餘中國堅持核酸檢測，若繼續要求旅客核酸檢測將影響與國際接軌，「當然我希望『0+0』後客似雲來、遊客唔介意做核酸，但我唔相信會」。至於加強檢測能力是否有利與內地通關，他相信更重要是內地推高疫苗接種率，與本港加強檢測是兩回事。

金冬雁：佔公共設施礙復常 薛達：高危者快測已夠

港大醫學院生物化學系教授金冬雁引述研究稱，連續3次快測成效與一次核酸檢測相若，質疑病毒量較低者不具傳染性，不解提升檢測量意義何在。他認為檢測地點借用球場等公共設施，耗費大量資源會影響復常，建議集中在醫院和院舍等場所篩查患者，鼓勵市民在家多做快測；又說近期本地個案約三分之二為快測陽性，「明眼人都知道係從抗原（快測）搵出嚟」，質疑本港做法與外地大相逕庭。至於抵港旅客，金冬雁認為海外人士服從度較低，未能確保有做快測，認同應繼續要求核酸檢測，惟可放寬檢測日子間距。

港大微生物系臨牀助理教授薛達認為，核酸檢測在醫院和院舍等相當重要，惟一般市民而言，只要高危者快測便足夠。隨着疫情回落，他建議逐步取消入境旅客強制核酸檢測要求，減少對社區檢測設施需求，強調增加核酸檢測中心不會帶領香港走向復常。

明報記者

（新冠疫情）

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