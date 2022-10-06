研究：用輝瑞口服藥 治住院者省4萬

兩間醫學院分析今年2月22日至3月31日期間，到指定診所求醫或於公立醫院留醫的逾5.4萬名新冠患者數據，其中兩成人獲處方口服藥。團隊發現，相比無使用口服藥，有服藥的住院患者可減少76%死亡風險，其中服用輝瑞研發的帕克斯洛維德（Paxlovid）可減90%，服用默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir）則可減69%。

團隊另以口服藥成本、患者住院和再入院等醫療費用，計算每避免一宗死亡個案的治療成本，發現與沒服藥的住院病人比較，處方輝瑞口服藥較一般治療可節省43,194港元，使用默沙東口服藥則貴20,637港元。入院風險方面，研究分析指定診所求診者在28天內經急症室入院的比率，服用輝瑞口服藥可減63%風險，服用默沙東口服藥則降28%。

學者倡病人分流 最大化藥效

團隊稱，研究反映兩款口服藥能有效減低病情輕微患者的死亡和入院風險。中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院教授黃麗儀建議本港設分流系統，將輕、中症病人迅速轉介指定診所或私醫，及時開藥使其發揮最大功效。

（新冠疫情）