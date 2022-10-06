許樹昌倡取消安心 指強檢作用不大 稱倘兩周無反彈 「0+0」宜月內推

本港昨新日公布3642宗新冠個案，3318宗屬本地感染。中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日接受傳媒訪問時稱，近日個案數字、病毒即時有效繁殖率下跌，死亡和接受深切治療人數減少，加上接種率愈來愈高，認同現時絕對有條件放寬社交措施，兩周後若疫情無反彈，相信可再逐步放寬。

現時市民進入食肆等處所須掃描安心出行，許樹昌認為安心出行在疫情早期方便追蹤，但現時當局除醫院、學校和院舍爆發，少有再追蹤一般個案，建議考慮取消使用。他又指現時不少患者或密切接觸者均在家隔離或檢疫，污水自然會帶病毒，繼續強制檢測作用不大。

專家籲廢疫苗通 年底全撤強制措施

港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩昨於社交網站撰文，建議取消「疫苗通」及強制隔離令等，認為多個年齡層的第三針接種率高，疫苗通已完成使命，建議以其他方式推高長者接種率。高本恩向本報稱，現為逐步放寬防疫措施好時機，建議釐定全盤計劃和時間表，目標年底前撤銷所有強制措施。他舉例，第一步應盡快取消強制隔離和檢疫令、強檢，將強檢的資源轉為推動長者打針的經濟誘因。

入境限制方面，財政司長陳茂波昨日出席立法會前廳交流會後，被問到何時可「0+0」，他稱面對疫情不能掉以輕心，政府知悉經濟和社會活動要盡快復常，強調現屆政府是精準防疫。許樹昌則認為，本港有混合免疫保護，若「0+3」實施兩周內社區疫情無反彈，應考慮盡快實行「0+0」，最好11月前推行，以便屆時多個大型會議和活動舉行。

另外，7名私家醫生被指濫發「免針紙」，合共簽發的逾兩萬張免針紙下周三（12日）起失效。政務司長陳國基昨於社交網站稱，「不再接納」該批免針紙合情合理，又說若市民未經臨牀判斷獲豁免而延誤接種，將面對染疫後重症和死亡風險，公營醫療系統將承受不必要壓力。立法會議員江玉歡昨早於商台節目再度質疑，政府廢除該批免針紙做法無依據，反問「不承認」和「廢除」有何分別，形容是語言藝術。

醫局診所設續免針紙諮詢

醫衛局昨日表示，為方便持相關免針紙的市民諮詢醫生，他們可透過預約或親身到訪醫管局普通科門診診所，免費諮詢是否續獲醫學豁免。

（新冠疫情）