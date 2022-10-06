維珍無限期停倫敦直航 港辦公室關 稱俄關空域增成本 專家：反映對港經營環境無信心

已訂機票者可換票退款 免額外費用

維珍航空昨日於官網發聲明表示，將會無限期停飛往來倫敦及香港的直航機，並關閉在港營運近30年的辦公室。聲明指，原定計劃明年3月重啟香港及倫敦的直航機，但受俄羅斯關閉空域影響，營運成本大增，故作出此商業決定。公司對受影響顧客表示抱歉，若旅客已預訂該航線明年3月後的機票，可更換機票或選擇退款，毋須支付額外費用。

維珍航空回覆本報查詢指，受影響員工共46人，包括18名地勤人員及28名機組人員，稱已開始向他們展開正式諮詢並盡力提供協助。維珍航空自1994年起提供來往香港及倫敦直航航班。

運輸及物流局回覆稱，得悉維珍航空商業決定，重申香港作為國際航空樞紐，會與本地及海外航空公司保持溝通。

專家料倘旅客回流 將復辦航線

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國指出，北美和歐洲等地的復蘇程度已回到疫情前的五成，本港雖放寬檢疫措施，但復蘇速度明顯較慢，故在全球均欠缺機組人員及機師情况下，航空公司要善用資源，將人力調配至「有生意做的地方」，反映維珍對本港經營環境無信心。他同時稱，維珍在疫情前每日僅一班來港客機，當有更多旅客需來港，維珍有機會恢復回港直航機。至於維珍關閉本港辦事處，羅認為問題較次要，很多航空公司本來都無在港設辦事處。

選委界立法會議員江玉歡稱，維珍因本港客量不足停飛，指旅客因防疫及檢疫措施不願來港，「一日搞唔掂防疫限制，一日都會對樞紐形象有影響」。她認為港府不應抱「人哋唔嚟就算數」的態度，而是思考為何航空公司不願來港，聆聽不同持份者意見，盡早撤銷防疫限制吸引更多旅客，航空公司才會飛來本港。

目前僅國泰航空提供往來香港及倫敦的直航機。翻查英國航空官網，英航至今年12月才有直航機往來兩地。

（新冠疫情）