旅局：待「0+0」即推3招吸客 億元全球宣傳

盼放寬核酸檢測等其他措施

程鼎一預料，「0+0」推行初期不會出現外地旅客「報復式」來港情况，一方面香港面對競爭，如日圓、韓圜今年分別貶值兩成及一成多，去這些地方消費變相便宜了；航班及運力也要時間恢復，會影響客量。他說，香港於疫前一年有6500萬遊客到訪，當中八成內地客，但料內地未通關，扣除內地客後有1300萬人次，當中短程客佔800萬，就算一半人再來港，有400萬人次，估計或需數月才開始有休閒旅客來港，難現「V形反彈」，旅業仍要一段時間才能完全恢復。

程鼎一稱，政府上周起推行「0+3」，該局早已擬備推廣香港的策略。他昨介紹3個策略，包括部署全球宣傳、展示全新體驗及推廣大型盛事，以及提供全方位旅客優惠。宣傳方面，該局會邀請全球逾500個業界、旅遊媒體、KOL（關鍵意見領袖）等協助拍片宣傳，料各宣傳活動經費逾億元；旅發局亦計劃向旅客贈送禮品、優惠券等。程指宣傳及推廣策略有優次，初期會先集中亞洲市場，及先針對商務客。

程鼎一早前到新加坡及韓國等地考察，指新加坡基本上已撤銷防疫管制，旅業已近回復正常水平；日韓雖仍有一些防疫措施，但執行寬鬆。

批發及零售界議員邵家輝稱，香港若想對外地開關，防疫安排上「人家怎樣做、香港便該怎樣做」。他指現時安排市民及旅客用「安心出行」，因大家有手機，對旅客來說未至於很不便，但旅客來港後要做4次核酸檢測，或感不便。他指現時市民去檢測中心驗核酸不用排隊，但若旅客大增，做檢測「會否再發生數月前要等幾小時的情况」，旅客或考慮暫不來港。

（新冠疫情）