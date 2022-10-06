推三隧分流歷3屆政府 3年前不夠票兩度撤案

政府於2016年接收東隧，收費維持不變，時任運輸及房屋局長張炳良表示政府會聘請顧問做三隧分流研究。當時張炳良認為，毋須等政府正式收回西隧才落實三隧分流措施。

上屆政府於2018年的《施政報告》建議，在2020年起調高紅隧和東隧私家車收費至40元，西隧減至50元，以達至三隧分流效果；政府於2019年1月向立法會提出議案，由於未能取得過半數議員支持而撤回；事隔兩個月，政府於3月提出「優化方案」，包括將加隧道費而額外多收的金額成立「智慧交通基金」，惟仍因未能取得逾半議員支持而撤回方案。

政府今年6月向立法會提交文件，指明年收回西隧專營權後，將實施擠塞徵費，計劃分3個時段收費，包括「繁忙時段」、「一般時段」和「非繁忙時段」，當中繁忙時段收費最高，但未提出收費金額。政府當時稱，西隧車流已持續接近飽和，平日早上繁忙時間南行交通需求已達到每小時最高98%，沒剩餘容量分流紅隧（每小時最高150%）和東隧（每小時最高146%）超額的交通，若政府收回西隧時維持各隧道收費不變，甚至只調低西隧收費，都未能解決過海隧道擠塞問題。