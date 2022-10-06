三隧分流新方案 非繁忙段擬減費 紅隧東隧繁忙最多加20元 議員憂反與西隧同塞

運署擬年底諮詢公眾立會 新收費連同接收西隧修例再闖關

運輸署昨日回覆稱，隨着政府明年接收西隧，加上政府隧道將實施「易通行」不停車繳費服務的契機，政府可因應整體過海的交通情况，全面考慮各過海隧道收費，推行不同時段不同收費，主要目的是按不同時段的擠塞情况收取不同隧道費，使駕駛者能因應不同收費水平調整出行習慣，從而遏抑和分散繁忙時段的過海交通需求。運輸署正蒐集市民最新的出行習慣數據，以評估不同隧道收費方案對交通的影響。

該署表示計劃今年底就3條過海隧道收費的具體方案諮詢立法會交通事務委員會及公眾，及後就調整隧道的收費方案，連同接收西隧的安排，透過向立法會提交法例修訂予以落實。

翻查資料，政府於2019年曾推三隧分流方案，建議透過紅隧和東隧加價、西隧減價的方式達到分流效果，由於未能取得立法會支持，政府最終於提交立法會前撤回，時任運輸及房屋局長陳帆曾說三隧方案不能修改（見另稿）。

西隧專營權明年8月屆滿，政府今年6月向立法會提交文件，指政府會在收回西隧專營權時，一併推出三隧分流方案。

陳恒鑌：另有加5及10元方案 政府料降紅隧使用率

陳恒鑌表示，政府早前向政黨諮詢三隧分流方案，將引入擠塞徵費概念，實施不同時段不同徵費，政府研究不同隧道費的加幅下，例如紅隧和東隧加5元、10元、20元，對駕駛者的影響，惟政府未有表示傾向哪個方案。他並引述政府指，若紅隧加價，使用率會下降。他並透露，三隧在非繁忙時段或會減價，以鼓勵部分駕駛者在該時段過海，亦有分流作用。

陳恒鑌認為紅隧塞車是「死症」，無論「如何加價都會塞車」，又指加20元太貴，恐會令西隧擠塞，造成反效果。

商業電台昨引述消息稱，政府參考研究數據後，初步提出在繁忙時間，紅隧和東隧的私家車收費加20元，分別加至40和45元；西隧會由現時75元減5至10元，即減到70或65元，將紅隧、東隧和西隧的收費水平拉近。

的士擬全日劃一收費 業界稱影響細

另綜合消息稱，政府擬推出方案時減巴士隧道費；至於的士則全日劃一收費，以免出現爭拗。的士車行車主協會永遠會長吳坤成認為，由於隧道費是「用者自付」，調整收費對業界影響不大。

立法會新界北議員張欣宇認為，加價可減低需求，指私家車收費應是最貴，但同時應降低商用車收費，將過海隧道優先使用權給予有關車輛，又說非繁忙時段收費亦可整體下降。

汽車會：加價不能推遲上班時間

香港汽車會會長李耀培反對新方案，他指駕駛者不會因為加價而輕易改變駕駛習慣，或推遲上班；又指政府多年未有做好配套，例如泊車轉乘，若貿然提出加價，不但未能解決問題，另一方面卻懲罰駕駛者，對他們不公平。

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