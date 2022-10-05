怕外出染疫無心情 第五波九成曾捐血者停捐

學會7月委託香港民意研究所，以網上問卷方式訪問452名18至50歲市民，當中63％受訪者曾捐血。學會其後集中分析曾捐血者數據，結果發現，他們在第一至四波疫情下捐血次數大減， 由疫前平均每年捐血1次減至0.4次，87％受訪者稱今年1至4月第五波疫情高峰時無捐血。約38％曾捐血者稱，疫情減低捐血意欲，當中約71％解釋稱怕外出受感染、68％稱疫情致無心情捐血、逾八成稱疫情緩和後無回復捐血習慣。

調查同時發現港人對血液用途存誤解，整體受訪者中，73％稱不知道或誤以為本港有採用「人造血」，27％誤解疫下血液需求會隨非緊急醫療服務減少而下降；血液成分保質期僅5至42日，但逾七成半人不了解或高估貯存期。

血液需求料年增5％

團體籲學校機構多辦捐血日

學會主席鄭鴻佳稱，不少慢性腎病、重型地中海貧血者依賴輸血續命，疫下定期及緊急輸血服務事實上從未間斷，仍有血液需求。他稱，據紅十字會數據，去年用血量最高為內科及老人科，佔整體52％，較外科的23％高一倍，本港人口老化嚴重，料血液需求每年會有3％至5％增幅，籲商業機構及學校多與紅會合作舉辦捐血日，鼓勵港人重拾捐血習慣。

稱「港人優良 籲市民捐血」

學會前任主席周雨發強調，「人造血」尚在研究階段，目前血液無替代品，本港依賴市民捐血，醫管局近年已積極推行「病人血液管理」，透過增加病人自身血紅素、減少手術失血等降低輸血需求，冀市民亦可配合捐血以助補足血庫。他認為，推動捐血須令公眾明白捐血重要，如血庫存量不足，屆時輸血優先次序或須按緊急程度分配，部分手術或需延期，他稱相信「香港人都係優良嘅」，呼籲市民定期捐血。

（新冠疫情）