梁子超質疑限聚令名存實亡 安心難達追蹤效果

本港疫情持續放緩，昨公布單日新增3286宗陽性個案，其中3014宗為本地個案。新冠變異病毒株Omicron BA.4和BA.5佔本地個案則緩慢上升，據衛生防護中心昨公布，9月25日至本月1日的核實樣本中，兩款病毒株7天移動平均比例已達90.3％。

稱措施影響經濟民生

現為放寬「黃金機會」

梁子超昨在港台節目《千禧年代》表示，病毒傳播周期約為3至4日，建議政府放寬社交距離措施時「毋須睇咁耐」，一至兩星期若無大問題就可慢慢放寬，建議要在兩至三個月內放寬大部分影響經濟、民生的措施。

連日有醫學界質疑「安心出行」、限聚令防疫措施作用，梁子超表示，市民除進入餐飲處所外，進入超市和商場等表列處所均要掃描安心出行，惟「周圍都話你要掃，但周圍都無人掃」，亦無人追蹤相關處所，質疑其設計本身就不能發揮作用，「既然你一路都無用，亦實際上無發揮過作用，點解唔𠵱家就停咗佢」？他補充，安心出行與疫苗通行證半捆綁，相信除非改變疫苗通措施，否則難取消安心出行。

至於限聚令及口罩令，梁質疑宴會人數上限進一步放寬至240人時，4人限聚令已「名存實亡」，另質疑在本港鬧市能否執行相關措施，「究竟點解要繼續實施？呢樣我就唔係太明！」梁認為，現在室內仍須戴口罩，加上冬季或爆發流感，但有空間考慮取消室外口罩令。

（新冠疫情）