議員質疑醫衛局無權力廢免針紙 江玉歡：誰壞了法治？ 醫衛局：合理懷疑拒接納非廢除

《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》第17條列明，免針紙須符合5項條件，包括由註冊醫生指出持有人經臨牀評估不宜接種疫苗。醫衛局回覆稱，考慮到有關醫生涉濫發免針紙被捕，相關免針紙數量亦不成比例地高，有合理理由懷疑有關醫生未遵指引先為病人恰當診症臨牀評估，故未能符合規例要求，不再接納該批免針紙。

醫衛局澄清，做法只屬疫苗通行證下安排，並非直接廢除有關醫生發出的所有醫學證明書。局方補充，考慮到受影響市民需另行諮詢其他醫生，故提供兩星期過渡，其免針紙將於下周三起不能通過疫苗通處所掃描器檢查。

江玉歡昨在專頁發文，質疑盧寵茂以「合理懷疑」為由廢除逾兩萬張免針紙無法例授權。她說，7名涉案醫生指控尚需舉證，為何廢除逾兩萬張免針紙便不用，強調她「實在容不下法治的社會有這樣專橫的手段」。她說法治是香港的基石，「如今是誰壞了法治？」

稱規例沒寫局長有權廢針紙

未定罪先懷疑判斷不符法律

本身是執業律師的江玉歡昨向本報稱，政府不再「接納」該批免針紙等同「取消」效力，她引用疫苗通規例稱，免針紙非一般醫生紙，而是指明文件，規例亦無寫明局長有權取消免針紙。她質疑當局沒逐一檢視，加上涉案醫生未被定罪，便劃一懷疑持有人未經臨牀判斷是不符法律，反問「𠵱家你懷疑一張假銀紙，係咪就要將所有銀紙作廢先？」

醫委會初步偵訊委員會成員林志釉稱，醫生若涉刑事檢控並定罪，一般需在28日內通報醫委會，會方將審視案件輕重懲處。他以病假紙為例，委員會只能判斷醫生是否涉及失德，需否「釘牌」，不會決定發出的病假紙是否有效，他說「諗唔到有誰可決定」，亦無印象出現過病假紙在醫生未定罪下失效。

梁子超：承認與否醫衛局責任

醫委會委員梁子超認為，大部分持免針紙的市民主要對自身疾病、針後副作用感擔憂，相信刻意用假文書者只屬少數。他說，疫苗通和免針紙均是醫衛局推出，是否承認免針紙的責任理應落在局方，如同病假紙須由勞工處承認。

本報昨查詢公立醫院和院舍職員使用涉事醫生免針紙情况，醫管局稱不再接納相關免針紙，惟沒回覆有多少員工持該些免針紙，僅稱99％員工已接種新冠疫苗。社署則稱有159名院舍員工持免針紙，署方沒備存曾使用該7名醫生所發免針紙的員工數目。

明報記者

（新冠疫情）