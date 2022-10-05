盧文端：「二十大後放寬通關」非空穴來風 料將採「有力措施」

盧文端的文章表示，習近平今年七一訪港，是兩年疫情以來首次離開內地，充分體現他對本港的深切情懷，以及中央高度重視和殷切期許本港在國家大局的地位和作用。盧提到，習在七一講話中強調，必須保持本港獨特地位和優勢，中央完全支持本港維護「自由開放規範」的營商環境，與世界各地展開更廣泛和緊密的交流合作。盧又引述韓正在「一帶一路」高峰論壇的主旨演講表明，中央支持本港拓展「暢通便捷」的國際聯繫。

稱放寬入境獲中央大力支持

對於有指港府放寬入境檢疫限制是沒有得到中央支持、影響與內地通關，盧認為說法不正確，據他了解，港府有就此與中央有關方面「直接暢通良好」溝通，亦獲中央大力支持，反映中央高度重視本港國際地位，期望本港在國家「外循環」戰略扮演更重要角色。

港扮演外循環重要角色

盧又表示，近日有關香港與內地通關政策有望於中共二十大結束後放寬的報道並非空穴來風，中央希望本港在構建國家「更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放」的新格局中發揮重要功能，預計中央會於二十大後採取有力措施，對外推介本港形象，增加本港與各地交流合作的支持。

廠商會會長史立德認為，本港短期內有望與內地通關是好事，形容是「實際希望」，強調本港與內地經濟唇齒相依，愈早開放愈好，而推行「逆隔離」可加快與內地聯繫，冀可撥出每天500個商務配額，「當然最好就完全唔使你隔離」。他認為本港亦應加快實施「0+0」入境措施，現時「0+3」下抵港首3天持「黃碼」，其間外商「都冇得同香港客戶群食下嘢」，不夠吸引。

呼吸系統科專科醫生梁子超引用新西蘭等地經驗指出，原採取清零政策的地區易感染人口較多，開放後往往出現大型傳播，故相信內地需待新一代疫苗推出，並提高長者和免疫力弱者疫苗覆蓋率，以及預備充足口服藥等，方有條件落實全面通關，料最快要待下年。

明報記者

（新冠疫情）