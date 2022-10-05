預計「一年定居」變等兩年 改赴英國不再等

抵台一年申請 接通知「再觀察一年」

陳氏夫婦（化名）2020年底赴台開公司及購入店舖，從事小買賣，約一年後申請在台定居，數月前收到當局通知要再「持續觀察一年」。台灣當局除審視公司帳目及營運紀錄外，未有進一步解釋為何要再觀察。陳先生說，過去理解是投資至少600萬元台幣（約149萬港元）及開實體店後，就可在台定居，他在當地觀察，基本上2020年前申請的港人，都是約抵台一年後就能定居。目前夫婦倆在台不能有其他工作，雖然生意大致收支平衡，且台灣生活水平較低，但每月仍要以積蓄支付數千港元租金。

專業移民門檻升 護士重拾課本備試

陳太說，由於不知道台灣會否批准申請，或多少年之後批准，已決定不再等候，準備移居英國。陳先生慨嘆，若當初知道台灣情况，不會選擇移居當地，「點會申請話係咁，做足點解會唔批」，對港人而言比較難接受。

類似的「一年入籍」想法在赴台港人來說頗為普遍，而近期傳出投資移民觀察期由至少1年增加至3年，專業移民則需報考台灣相應專業資格。去年初與丈夫到台灣的李太（化名）在港做護士超過20年，她原先預期居留滿一年就獲批定居，但遇上台灣收緊門檻，要求專業移民申請人考取專業執照。

經一番掙扎後，李太決定重拾課本，備戰當地護士考試。她說過程有困難，雖然認識概念，但課程由英文轉為中文，要努力記下中文名詞，與此同時，有別台灣護士學生4年學習備考，但她只有約半年時間溫習。

理解台灣考慮 不獲批亦不怨恨

對於台灣審查似有收緊，李先生說不論到任何地方，如果希望從事原本專業，難免都要經過考試，而港人未必習慣中途改變遊戲規則，但他會用體諒的角度看待。他說理解台灣有選舉因素，面對安全問題不敢輕舉妄動，所以出現目前拖延、暫不批准又容許繼續暫居的情况。

李先生說：「到了別人地方，始終需要明白別人處事及想法，就算有一日台灣不歡迎我們，也不會憎恨台灣，可能以旅客身分再來，只是無法定居而已。」