美心公院員工 「危安全」被拒居台 陸委：港人未過審「比例極低」 非單因安全

明報記者 林勵

陸委會回覆查詢稱，據了解未能通過審查的港人「比例極低」，主因皆非「國安」單一因素，多是欠缺營運實績、所繳單據不符規定等情况。陸委會重申，當局會逐一檢視個案，如經審查無「國安疑慮」且符合規定，仍會予以許可。台灣移民署表示已按機制核准眾多內地出身之港澳居民、香港公務員赴台，並非一律不予許可。

近兩年逾70申訴駁回

有內地出生者被拒 2/3遭質疑業務

2019年反修例風波後，港人移台人數顯著增加（見圖）。台灣政府於2020年修訂港澳居民入台辦法，申請人須經移民署會同台灣國安局及陸委會跨部門審查；對於內地出生之港澳居民，修例前台方若拒絕申請，須證明申請人未在內地以外連續住滿4年，但現行法例只需證明「原為大陸地區人民」便可拒絕。台灣多名監察委員上周一（9月26日）稱，接獲多名港人陳情申請到台被拒，包括指稱定居門檻上升、準則不明。

港公僕要宣誓 移民署：審查要回應政治變化

翻查台灣行政院處理港人申請個案的「訴願決定」，內政部曾考慮申請人在香港醫管局、金管局或大學等接受港府公帑資助工作，而將員工視為「公職人員」或「難以排除與港府關聯」，並有「危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞」，拒絕他們到台居留或定居。文件顯示，多名香港公立醫院前任或現任員工申請被拒，有申請人質疑修例前曾有公院護士過關，質疑尺度不一，亦有申請被拒的衛生署護士解釋，宣誓效忠特區非出於自願。台灣內政部移民署解釋，因應港府按國安法要求公務員宣誓，認為審查亦要回應香港政治體制變化。

部分香港企業員工亦因安全原因被拒定居。例如，一名曾任職美心、國泰及醫管局的文員申請被拒，台方認為國泰股東包括中國國航及特區政府，又不點名說美心有「太子女」曾支持港警及批評反修例運動，難排除「與大陸地區之關聯」。有至少兩名電盈員工則因電盈獲國企持股，被視為內地黨政或政治性質機構港澳投資，被拒在台定居。醫管局及電盈不予置評，美心、國泰在截稿前未回覆。

國泰電盈有國企持股 員工「難排除大陸關聯」

在台灣擔任訪問學者的中大前副教授陳健民說，台灣與香港對公營機構理解有落差，法律制度也容許行政當局較大「轉彎空間」，致港人不知所措，例如以為遊戲規則設定投資移民住滿一年可定居，卻被質疑投資額不夠。他認為增加審查的根本問題，是台灣對移民看法較保守，執政黨亦礙於深綠及避免加劇兩岸對立，尤其面對內地威脅，不願將移民政策公開說明。

陳說，過去港人團體詢問部分陸委會官員，稱羅冠聰及梁天琦等也是內地出身，不應單以出生地作判斷。不過，陳說官員回應個案被拒時，稱一些涉事港人因投資額未達要求，才用安全疑慮或出生地因素拒絕申請。

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