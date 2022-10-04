政黨倡免專才置業辣稅 學者：須有條件豁免防炒樓

鄧希煒建議外來專才若在港置業時先支付雙倍印花稅，其後住夠一定年期例如3至5年、達到一定薪金水平及服務年期，證明對香港經濟有貢獻，才可獲退回有關印花稅。「第一是留住這個人才，第二是讓對方知道置業後對這個經濟體有貢獻，可以取回金錢（稅款）。」但他強調須「有條件」豁免，「不能夠來港一年買樓後離開，（否則）基本會鼓勵炒賣」。

梁兆基質疑易變漏洞

梁兆基則認為，政府可制定政策減低外來人才的居住成本，「可以有不同津貼計劃，例如很多大企業都有住屋提供或津貼給予僱員」，但對豁免外來人才的置業雙倍印花稅有保留。他解釋，有必要公平對待所有外來人士，同時相關優惠容易構成漏洞，「會否出現有人利用優惠買樓房，而本身不是真正的專業人士？（如果）有這樣大的利益誘因，需要很完善的系統才能堵塞得到」。

（施政報告˙人才篇）