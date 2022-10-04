總商會梁兆基：引才計劃效果不彰 商界可助檢視條件

倡設涵商界諮委會 助調查缺人情况

梁兆基形容，現時本港各專才引入計劃的條件「門檻過高」，例如部分計劃對學歷有要求，但他認為，部分專才在本身行業上有豐富經驗，「有很多行業未必（需要）技術量高、但相當缺人，是否要有某些專上學院的資格才可申請？有值得商榷之處」。

他表示，在釐定各行業引入人才準則時，可「組成一個較高層次的諮詢委員會」，成員包括商會或專業組織代表，由他們調查所屬行業人才短缺情况，列明每個工種所需人才的聘請條件。他以香港總商會為例，該會涵蓋全港約三分之一的勞動人口，總商會可協助政府檢視輸入人才的條件。

可放寬限制 允人才獲聘前在港短居

現時本港部分人才引入計劃，例如「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」等，均列明條件為「已確實獲得聘用」。梁兆基建議政府放寬限制，容許外來人才獲聘前可先在港短期居留。他解釋稱，部分國家或內地部分城市的人才未必熟悉香港情况，難事先接觸本地企業，而企業要事前招攬人才，亦要先在特定市場舉辦「招攬會」，他形容如此的招聘渠道很窄。

商湯總經理：應由企業判斷所需人才條件

港產「獨角獸」、人工智能企業商湯科技的香港公司總經理尚海龍向本報稱，其公司有七成員工屬設計及研發類人員，其餘為支援部門，最為短缺的人手包括算法工程師、與工業及元宇宙相關的崗位。

「科技人才入境計劃」於2018年6月推出，合資格公司可向創新科技署申請配額，惟計劃生效至今年8月，累計獲批來港人才只有315人。尚海龍形容，相關計劃「初衷是好的，但有優化空間」，有需要免除指定首100名大學的限制，形容招聘是市場行為，應由企業判斷所需人才的條件。

（施政報告˙人才篇）