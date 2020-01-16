2027人力料缺17萬 未計疫影響 專家：留才須做到「宜居宜業」 倡訂KPI特首統籌

明報記者 鄭律銘

港大經管學院馮國經馮國綸基金經濟學教授鄧希煒接受本報專訪表示，人才政策涉及多個範疇，需多個政策局協調，例如「文化藝術人才」屬文化體育及旅遊局、「科技人才」屬創新科技及工業局，房屋配套則涉其他部門，故有必要由特首親自統籌，並制訂KPI（關鍵績效指標），包括每年吸引多少人、什麼類型的人才等。他以新加坡為例，指人才政策亦由總理督導。

較2018人力短缺推算增逾11倍

專才取永久居權僅少數

政府統計處2012年時以2010年作基準年，推算2018年人力短缺僅為1.4萬；至2019年統計處以2017年作基準年計，推算2027年（5年後）人力短缺將達17萬，短缺情况增逾11倍，橫跨所有教育程度。

本港現有6個輸入人才計劃，內地人或海外人士在滿足相應要求後可來港就業，惟近年申請數字見下跌。據入境處數字，2012至19年，每年有約5萬至7.9萬人經相關計劃申請來港，2020年跌至不足3.9萬人申請，較2019年少約五成，去年跌幅持續（見圖）。

鄧希煒認為，近年人才計劃申請數字跌幅與新冠疫情有關，不反映本港長遠狀况。他說，香港的確正面對人才短缺問題，政府有必要循「人口」及「人才」政策改善，令本港有足夠勞動力，並以長遠計劃了解香港所需人才、提供誘因留住人才。

另外，經各人才引進計劃來港、最終住滿7年取得居權者亦只佔少數，由2012年至去年，平均每年僅5000多人成為永久居民，反映人才長遠留港意欲不大。鄧希煒認為，決定人才是否留下發展的關鍵因素，在於香港是否「宜居」及「宜業」。

倡河套區北都建人才公寓 租務補貼

在宜居方面， 鄧認為豁免外來人才置業雙倍印花稅為可行方案，惟要設置條件；他又建議興建人才公寓，尤其中低層收入或初入行人才，特別需要解決住屋問題，政府可提供租務補貼。選址方面，他以創科業為例，大部分發展區均不在市中心，建議參考科學園供創科人才入住的「創新斗室（InnoCell）」，在河套區或正規劃的北部都會區興建相關設施。

他又稱，子女學業亦是外來人才判斷香港是否「宜居」的準則，較高收入的專才一般或安排子女入讀國際學校及私校，惟近年國際學校人手流失，影響教學質素，亦會減低人才來港意欲。

批評政府以往發展產業「講完做不到」

鄧希煒：港仍有足夠軟硬實力

「宜業」方面，鄧指重點在於能否提供長遠事業發展機會，否則當其他地區有更好的發展空間，人才仍會離開。他認為本港仍有足夠軟、硬實力，問題在如何釋放潛力，故須有「長遠產業政策」。他批評政府以往曾提及要發展不同產業，如發展高科技、中藥港等，但「予人印象是講完不會做到，香港人普遍看到都不相信政府的經濟政策會有實效」。

他認為，港府應在有研究基礎下於未來5至15年發展某些產業，如生物科技、植物肉等食物科技、半導體的上游研發及小量生產，均為可考慮產業。「這是特區政府、大灣區或者是北京政府，要做番場好戲、做出成績，而有成績的前提是要有連貫性及長遠計劃，否則會令人錯亂或信心不足，信心不足就不會選擇（加入某些）行業，人才庫則無從建立。」

（施政報告˙人才篇）

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