本報詢問43幼童家長 八成家長不悉建議針數 劉宇隆：唔出奇

本報上月在母嬰健康院提問及透過網上向家長派發問卷，收回43名育有6個月至3歲子女的家長回覆，當中41名家長未帶孩子接種，其中38人（92.7%）稱憂慮副作用或不良反應，亦分別有10人和8人稱子女曾染疫和正等候幼童版復必泰。上述41人中有35人明言日後亦不考慮讓子女接種。

問卷亦有多條有關疫苗知識的選擇題，最多家長答錯的是「政府建議幼童應打多少針」，近五成以為是一針，三成認為只需兩針；有關副作用問題，逾三成家長以為科興和復必泰疫苗均會引致心肌炎和心包炎（見圖）。

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆​​稱，理解市民每天為生活張羅，「30幾個人答錯都唔出奇」，加上抗疫疲勞，「未必人人會睇電視（政府宣傳疫苗）廣告，可能一睇就轉台」，認為電視廣告可着重加入基本疫苗資訊，至於消除誤解或深入解釋疫苗好處則交予前線醫生。

港大兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華亦認為，結果反映資訊滲透率不高，相信家長未必有時間參與政府網上講座，建議當局增加以「personalised（個人化）」形式講解，舉例稱近日公務員事務局長到幼稚園接觸家長是不錯做法。

關注病人權益的社區協會幹事彭鴻昌相信，一般家長「通常都淨係知要打針」，未必準確掌握接種間距、副作用等。他指家長最關注副作用或不良反應，亦有人誤解疫苗，如認為會引致濕疹、敏感等，建議當局增加資訊透明度，包括清晰交代不良反應個案詳情、由專家判斷該些反應與疫苗有否關聯的理據；亦應清晰讓家長知道，倘子女有不良反應，政府會提供哪些途徑處理。

（新冠疫情）