打針幼童減 兩月接種率17％ 劉宇隆料年底最多三成 關日華嘆各方已做不同解說

明報記者 何珮瑚 張逸羲

8月一周3嚴重個案 後現接種高峰

6個月至3歲幼童8月4日起可打科興，至今剛滿兩個月，截至昨日首針接種率為17.11%。本報分析期內該年齡層每日打第一針數據，發現接種量於8月第三周（15日至21日）為高峰，日均接種618劑，較前一周急增兩倍，其中8月20日更有855名幼童打針。對比當時本地疫情，醫管局於8月第二和第三周接連公布兩名兒童危殆、分別出現急性壞死性腦炎和嘶哮症，以及一名女童疑因「長新冠」後遺症短暫失明。

幼童首針接種量9月初起逐漸下跌，其後再相繼出現兒童染疫後危殆個案，單日接種量在個案公布後數天稍增約四至六成，高低相差約50至170針。本報亦發現，逢周日、公眾假期和颱風期間，接種量會較前一日跌約一半（見圖）。

劉：病情轉穩勿當無事 復康路漫長

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆認為，數據顯示部分家長「只是差咗勇氣行多一步」，當得悉兒童重症，便帶子女打針。7月中曾稱冀年底幼童首針接種率達六成的他，昨日明言隨着社會氣氛轉傾復常，對推動幼童打針不太樂觀，料年底接種率僅三成，但冀市民勿以為重症兒童病情轉穩便等同無事，「日後仲有好漫長嘅復康路，都唔知係咪可以完全復元」。

在公立醫院任兒科醫生的關日華稱，對家長目睹兒童重症才帶子女打針感「失望、絕望」，重申兒童盡早打針才能建立社區保護屏障，反問家長「點解唔擔心兒童有事？」他指各方已做不同解說，「唔知點解去唔到某啲家長耳邊」，料因部分家長對疫苗存固有想法。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，家長會平衡子女接種風險是否大於不接種，「尤其唔係打落自己身上會更擔心」，認為這種心態難免；他相信政府有加緊宣傳幼童染疫風險和打針好處，建議加強在學校直接推廣，帶動信息。兒童事務委員會委員吳堃廉建議政府採取公眾教育等較溫和做法鼓勵兒童打針，毋須採強硬手段亦可達相同成效。

政府推學校工作坊 兒科醫生網上解說

政府發言人回覆稱，正推行一系列宣傳及教育活動，包括9月下旬至11月舉辦20多場到校親子或學生工作坊；在年幼子女父母常瀏覽的網頁，播出不同兒科醫生解說；舉辦網上親子活動和到商場舉辦疫苗接種推廣活動等，讓家長更深入認識兒童接種的重要。發言人補充，至昨日共7420名6個月至3歲幼童打第二針，接種率為7.12%。

（新冠疫情）