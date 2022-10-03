梁兆基盼盡速0+0 料效應最快明年

梁兆基昨日出席商台《政好星期天》表示，總商會早前的調查顯示，30%大型企業考慮或已搬離香港，10%會永久遷離，形容有關數字響起警號。他認為，若搬離香港的企業側重大中華市場，日後遷回香港的機會較大，若只是找一個地方設亞太區總部，則未必會返港，因香港與競爭對手新加坡的條件「叮噹馬頭」，對於企業而言，兩者分別不大。

冀施政報告出招搶人才 大改輸才措施

梁兆基形容本港商界「屋漏偏逢連夜雨」，一方面要在「反全球化」下重新尋找定位，另一方面外圍經濟差、通脹高企、歐美市場呆滯，甚至面對戰爭威脅，連帶新冠疫情影響，根本無法作任何部署，反而出現人才流失問題。他期望特首李家超首份《施政報告》推出措施「搶人才」，大刀闊斧改革輸入人才措施。他引述商會調查指不少企業反映近期流失大量中層，但現時本港引入人才的門檻太高，需為高端人才或在行業傑出者，認為若門檻太高，難與新加坡等地競爭；又指香港每年的優才輸入計劃只有數千人，是滄海一粟。

（新冠疫情）